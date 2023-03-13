馬公市代會副主席莊國輝 接任民眾黨第二任主委

台灣民眾黨澎湖縣黨部主委，由馬公市代會副主錫莊國輝接任。（莊國輝提供）

2023/03/13 14:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣民眾黨跨海抵澎插旗滿周年，懸缺多年的澎湖縣黨部主委，確定由馬公市代會副主席莊國輝接任，莊不諱言接任後首要工作，就是要力拚黨主席、澎湖女婿柯文哲當選總統，同時莊也感謝首任澎湖縣黨部主委許智富先前努力。

去年首次跨海來澎湖插旗的台灣民眾黨，在澎湖五合一選舉，推出前副縣長許智富、莊國輝，分別挑戰議員及馬公市代表職務，雖然許智富在議員席次高票落選，但莊國輝卻當選馬公市代會第二選區代表，並一舉成為馬公市代會副主席，為民眾黨建立澎湖政壇灘頭堡。

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許智富落選後旋即宣布離開民眾黨，澎湖縣黨部主委一直懸缺至今，在澎湖縣黨部滿周年後，莊國輝接任第二任主委。莊國輝表示，非常感謝許智富主委為民眾黨奠定澎湖重要的發展基礎，雖然因另有志向離開民眾黨，但仍心存感激，並希望自己能以青年優勢，整合澎湖世代力量，創造更好的生活。

雖然澎湖民眾黨經費及外援有限，但莊國輝主委以馬公市代表會副主席身分，深入民間看見民眾的需求、落實民眾服務，努力爭取更多人的支持，力拼讓澎湖女婿柯文哲選上總統。同時歡迎民眾透過網路更了解澎湖民眾黨，追蹤服務資訊及民情回饋，電話專線（06）927-1688，或FB搜尋「台灣民眾黨澎湖縣黨部」。

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