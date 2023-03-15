我們也是女總統！科索沃國會議員：改變政治關鍵在女性

2023國會開放與監督論壇場次五「開放國會行動方案的執行與期望─以台灣、科索沃、北馬其頓經驗為例 」，由NDI Pranvera Lipovica（右起）主持，Albana Rexha、科索沃議員AArbëreshë Kryeziu Hyseni、北馬其頓議員Nikola Micevski 、立法委員林昶佐等與會。（記者劉信德攝）

2023/03/15 18:58

〔記者楊丞彧／台北報導〕「2023國會開放與監督論壇」今（15）日進行第二天議程，第五場次邀請我國、科索沃及北馬其頓國會議員、公民團體以及公部門討論開放國會行動方案的執行與期望。科索沃國會議員克麗希爾（Arbëreshë Kryeziu Hyseni）分享科索沃國會邁向透明與開放的經驗，也致力於平等原則。她特別指出，科索沃與台灣都由女性擔任總統。「改變始於女性，女性帶來改變」，她確信有更多女性參與政治，民主會更茁壯。

「2023國會開放與監督論壇」由我國公民監督國會聯盟、美國國際民主協會（NDI）及英國西敏寺民主基金會（WFD）共同舉辦，呼應「開放政府夥伴聯盟」（Open Government Partnership）的四項核心價值，以透明、參與、問責、涵容的精神，促進開放國會利害關係人之間的交流。論壇聚集來自全球五大洲的國會監督組織與專家學者，以「開放國會」與「國會監督」為主題，討論並交流實務經驗，促進亞太地區和全球的民主深化進程。

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科索沃「民主+」（Democracy Plus）高級公共政策分析師芮賈（Albana Rexha）指出，開放國會的核心價值在於透明、公民參與、問責性以及涵容，這些也被視為對抗錯假訊息的對策，為捍衛民主的重要關鍵。無論是科索沃或是台灣，都面臨著來自俄羅斯或中國的外國惡意影響。因此，制定相關對策也至關重要。

就開放國會方面來說，芮賈提到，在推動數位化工作時，有時候會碰到公務預算上的問題，需尋求穩定的財源支持。另外，從性別觀點來看，這部分也需要有外部專家的協助。在推動相關工作時，相關時程有時也會是個問題。

科索沃國會議員克麗希爾說，科索沃是歐洲最年輕的國家，也擁有西巴爾幹地區最民主的憲法。近年來科索沃國會不斷致力於達到透明與開放目標，在強化公民參與的機制上也取得長足進展。2015年科索沃成為該區域第一個通過《國會開放宣言》的國家，自此導入一系列改革措施，並透過開發創新科技協助民眾理解立法大小事，也讓民眾能透過更多元的方式與立法者直接接觸。

克麗希爾分享，科索沃是多民族國家，致力於推動全民平等原則。其中，科索沃的國會副議長為女性，在14個委員會也有一半是女性擔任主席，科索沃總統也跟台灣一樣是由女性出任。克麗希爾強調，她無意冒犯在場的各位男性，但她始終相信「改變始於女性，女性帶來改變」。當女性更加參與政治，民主就能更蓬勃發展，這也需要大家共同努力。

擔任我國立法院「開放國會聯絡人」（Parliamentary Point of Contact, PPoC）的立委林昶佐則分享我國推動開放國會的相關進程與經驗。他提到，過程中最大的挑戰來自於利益相關人士。行動方案2021年上路以來，雖獲跨黨派立委決議支持，然而立委參與的積極度較難維持。很多立院公務員或公民團體很積極參與，而有些委員的參與則僅止於打招呼。因此，對於如何促進國會成員與黨團核心幹部積極參與相關行動，他也希望能提出來討論。

科索沃國會議員克麗希爾。 （記者劉信德攝）

2023國會開放與監督論壇15日舉行場次五「開放國會行動方案的執行與期望─以台灣、科索沃、北馬其頓經驗為例 」。 （記者劉信德攝）

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