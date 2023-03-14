率跨國跨黨派議員團訪台 科索沃前總理：支持台灣 增加合作

蔡英文總統（右）昨在總統府接見由科索沃前總理霍蒂（左）率領的跨黨派議員團。（圖：總統府提供）

2023/03/14 05:30

〔記者陳昀、鍾麗華／台北報導〕台灣與東南歐國家，正透過國會外交加強交往，蔡英文總統昨在總統府接見科索沃前總理霍蒂率領的跨黨派議員團，訪團成員還有來自北馬其頓及羅馬尼亞。霍蒂表示，科索沃尤其了解台灣處境，他可以保證，只要團結並堅持原則，設法維持與世界民主國家的聯盟就會獲勝，訪團此行就是要表達支持台灣。

蔡英文致詞指出，這次是科索沃國會第一次籌組高階、跨黨派議員團訪台，也是巴爾幹地區第一次有跨國家、跨黨派的國會議員共同組團來訪；台灣和歐洲復興開發銀行有著深厚的合作關係，期待透過這個平台，台灣和科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞能在各領域尋求更多合作機會，讓夥伴關係更深化、緊密，大家的到來，也是台灣和巴爾幹地區深化交流的起點。

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蔡英文表示，近年國際情勢出現很大的變化，全球正面臨威權主義持續擴張，及假訊息、認知戰的威脅，台灣位處民主防線最前緣，我們願意也有能力和世界各國分享經驗，希望與國際民主盟友加強各領域合作，一起維護供應鏈的安全、捍衛區域的和平穩定，守護民主自由的生活方式。

霍蒂代表訪團致詞時表示，台灣在全世界有很多民主盟友，有些為台灣發聲、有些比較低調，科索沃尤其了解台灣處境，他可以保證，只要團結並堅持原則，特別是設法維持與世界民主國家的聯盟，就會獲勝。訪團此行就是要表達和台灣站在一起，支持台灣，並增加各領域的合作。

霍蒂肯定台灣強韌民主 盼台灣將科索沃視為朋友

霍蒂說，這次是他第二次訪台，很高興看到台灣非常強韌的民主，台灣已成功向外傳遞訊息，「任何人都不應該干涉我們的生活及組織社會的方式」，他認為，台灣應加強與世界其他民主國家的聯盟，也希望台灣將科索沃視為朋友，他們已準備好與台灣合作、支持台灣，並作為台灣在該地區的樞紐。

另，行政院長陳建仁昨接見「美國伊利諾大學系統總校長柯霖訪問團」時表示，台美高度戰略互信，期盼合作範圍從華語擴大到高科技，藉由雙方頂尖大學在高敏感學術領域進行密切學術交流，讓更多台灣學者參與美國高科技研發項目。

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