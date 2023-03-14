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    都面臨不友善鄰居 科索沃前總理霍蒂：相信人民意志會戰勝一切

    科索沃前總理霍蒂（左）、立法院長游錫堃（右）出席「2023監督與開放國會論壇」。（記者羅沛德攝）

    科索沃前總理霍蒂（左）、立法院長游錫堃（右）出席「2023監督與開放國會論壇」。（記者羅沛德攝）

    2023/03/14 15:21

    〔記者蘇永耀／台北報導〕由科索沃前總理霍蒂率領的「科索沃-台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪問團，今日下午拜會立法院長游錫堃，霍蒂表示，科索沃與台灣有類似命運，面臨不太友善的鄰居。他認為，從歷史角度，人民意志將會戰勝一切。科索沃最大在野黨「民主黨」的國會議員戴柳（Blerta Deliu-kodra）也說，科索沃與台灣，有共同的價值觀，也有共同的友人與敵人，這使我們共同合作更為容易，並盼此行能為合作的起點。

    游錫堃致詞時表示，台灣跟科索沃一樣熱愛自由民主，因民主而相識的緣分，我們非常珍惜。他強調，民主與自由是我們共同的語言，我們是民主同盟國，一定要共同努力確保全球的和平與穩定。

    霍蒂前總理說，在此重要時刻訪問台灣，亦顯示對台灣的支持。他說，科索沃是年輕國家與民主政體，有多要向台灣學習。雖然台灣民主歷史並不長，卻是非常強韌，與科索沃也有類似的命運，都面臨不太友善的鄰居與鄰國。他相信，從歷史角度，人民意志會戰勝一切，科索沃也有來自歐盟與美國等民主國家的團結，以及盟友們的支持。

    霍蒂認為，其實，台灣有來自全世界強烈支持，有的在國際組織強力發聲，有的則低調支持台灣。

    接著致詞的戴柳則說，這是科索沃獨立以來第一次跨黨派國會訪團來台。她感謝台灣在科索沃面臨艱困時刻伸出援手，過去戰爭的時候提供許多人道救援，她並記憶猶新，戰亂時候第一批來自台灣人道就援助物資，上面寫著「來自台灣的愛」。

    戴柳認為，科索沃與台灣，有共同的價值觀，也有共同的友人與敵人，這使我們共同合作更為容易。科索沃需要台灣的支持，包括經濟、農業、市政等方面，進行各個層面的合作。科索沃人才都非常年輕，尤其在資通產業與台灣有更多合作空間。她並盼此行能作為彼此合作的起點。

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