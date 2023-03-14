接見科索沃議員團 游錫堃：科索沃人民決定自己國家是真正民主政治

公民監督國會聯盟等單位14日舉辦「2023監督與開放國會論壇」，立法院長游錫堃（右）出席開幕活動，到場時向科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti，左）等與會的國際人士握手致意。（記者羅沛德攝）

2023/03/14 15:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今日下午接見「科索沃-台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪團時說，科索沃與台灣追求自由民主與獨立自主的歷程中，都曾經面臨相似的挑戰。而科索沃人民自己決定自己國家的未來，這就是真正的民主政治。

游院長首先要對科索沃於上個月17日建國滿15年，表達恭賀之意。回顧2008年，科索沃宣告獨立時，台灣正是率先承認的國家之一。

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他並細數，1990年科索沃歷經公民投票、惡鄰的軍事行動、難民流離失所、聯合國決議案限制、聯合國託管過程，都阻擋不了科索沃人民獨立建國的意志，終於在2008年，國會通過獨立宣言與新憲法，並經全體公民複決而獨立，科索沃人民自己決定自己國家的未來，這就是真正的民主政治。

更令人敬佩的是，游錫堃說，1990年起，科索沃人民在沒有任何國家或政府承認的情況下堅決奮鬥，直到2010年7月，國際法院認為貴國單方面宣告獨立並未違反國際法，取得包含台灣在內的113國承認獨立地位，至今仍然高度影響歐盟、美國及西巴爾幹國家地緣政治的互動，實在很令人佩服。

游錫堃指出，台灣跟科索沃一樣熱愛自由民主，因民主而相識的緣分，我們非常珍惜。南島語族世居數千年的台灣，大航海時代起，卻數百年來淪為殖民地，過程艱辛、充滿血淚，終於在全民努力下，於最近30年完成民主轉型。今年正逢民主國會30年，也是台灣歷史上第一次政治結社100週年，慶幸民主成果獲得國際肯定。根據英國「經濟學人資訊社」（EIU）公布的民主指數報告，台灣連續2年獲得亞洲第1。美國自由之家最新公布的自由度報告，台灣也蟬連亞洲第2，被列為自由國家。我們非常珍惜現今的民主成果，這是我們選擇的生活方式，所以一定會全力捍衛。

他強調，當前正值國際民主版圖不斷縮減，科索沃面臨著虎視眈眈的惡鄰居，台灣也面臨威權中國的文攻武嚇，妄稱擁有台灣主權，亟欲併吞台灣，不但破壞印太地區的穩定，也對國際和平帶來威脅。在此呼籲國際民主自由國家，共同給台灣與科索沃更多的關注與支持。他也再度感謝科索沃訪賓對台灣的支持，民主與自由是我們共同的語言，我們是民主同盟國，一定要共同努力確保全球的和平與穩定。

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