郭國文質詢秀步槍彈頭指「流彈」嚴重 邱國正允諾馬上處理

民進黨立委郭國文拿出在官田營區外撿到的步槍彈頭，指出官田營區流彈問題嚴重。（記者吳書緯攝）

2023/03/15 13:50

〔記者吳書緯／台北報導〕政府推動兵役制度改革，國防部也加強訓練，新兵打靶次數、發數均增加，卻也引發相關問題；民進黨立委郭國文今在立法院質詢指出，台南官田營區發生打靶流彈事件，民眾在營區外慢跑居然發生「卡彈」，彈頭居然卡進慢跑鞋裡，造成居民人心惶惶，現場秀出步槍彈頭佐證。國防部長邱國正允諾，「馬上處理」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正、國家安全局、大陸委員會、法務部、海洋委員會海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，併請財團法人海峽交流基金會列席，並備質詢。

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郭國文質詢時，帶著夾鏈袋上台秀出裡頭的兩顆步槍彈頭，指出台南官田營區發生打靶流彈事件，民眾跑步鞋底覺得怪怪的，往下一看發現原來是「卡彈」，彈頭卡進慢跑鞋底，而當兵役調整，新兵訓練打靶發數增加，流彈會不會越來越多，而當地民眾已經憂心忡忡，要求國防部必須盡速處理。

邱國正說，除了靶場紀律、噪音防制，已經要求軍種在海邊、山地，盡量不要打擾民眾，也開發新的靶場據點，但是台灣寸土寸金，這個不容易，且不要因為打靶造成水土保持問題，多方面造成強化，跳彈問題國防部會深入查證，看部隊沒有符合靶場規定，也有一種可能是官兵偷懶，疑動靶位距離，結果造成跳彈發生。

郭國文要求邱國正能否提供處理的期限，防止官田居民持續人心惶惶下去；邱國正當場允諾，馬上處理，馬上查看看，雖然有遮板，但若不按照規定，一定會有跳彈的情況產生。

民進黨立委郭國文今在立法院質詢指出，台南官田營區發生打靶流彈事件，並拿出拾獲的彈頭佐證。（翻攝國會直播頻道）

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