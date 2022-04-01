嘉義鐵工網路嗆聲約談判挨槍 原來是「公親」威嚇開槍跳彈

嘉義縣警方查獲改造手槍及子彈。（記者林宜樟攝）

2022/04/01 16:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮昨晚11點多發生槍擊案，從事鐵工的江姓男子，與另一名鐵工王姓男子，在網路上留言嗆聲起糾紛，後來王男的前工頭蔡姓男子，邀2人到蔡家談判調解，過程中蔡男持改造手槍威嚇，往地板上開槍，但「跳彈」打中江姓男子的膝蓋；警方獲報後立即偵辦，今天凌晨2點多時逮捕蔡姓男子，查獲改造槍枝2枝、子彈18顆，殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

警方調查，30歲王姓男子是蔡姓鐵工工頭之前請的工人，日前他在網路上留言與30歲江姓男子相互留言卻起糾紛，2人曾約談判但未和解，40歲蔡姓工頭認為自己是老大哥，約王、江2人到蔡家談判，過程中又起口角，蔡男拿出手槍往地板開槍威嚇，但跳彈打中江男膝蓋；江男受傷後，自行到醫院就醫，醫院通報後，布袋警分局警方到場瞭解，並組成專案小組調查，在蔡姓工頭家中查獲改造工具、槍枝及子彈。

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嘉義縣長翁章梁下午到嘉義縣警察局，與縣警局局長陳明君一同頒發慰勉金及破案茶給布袋警分局分局長黃世德、布袋警分局偵查隊長陳坤宗，感謝專案小組迅速破案，宣示治安不容挑釁，期勉警察同仁持續努力維護治安，以保障民眾生命、身體及財產安全。

嘉義縣布袋警分局偵查隊長陳坤宗（右）向嘉義縣長翁章梁（左）說明案情。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（中）與嘉義縣警察局局長陳明君（左）頒發慰勉金給布袋警分局分局長黃世德（右）。（記者林宜樟攝）

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