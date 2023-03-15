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    宏都拉斯擬與中國建交 前大使真心話：和台灣維持關係對宏國有益

    宏都拉斯前駐台大使謝拉。（中央社資料照）

    宏都拉斯前駐台大使謝拉。（中央社資料照）

    2023/03/15 12:57

    〔記者呂伊萱／台北報導〕中美洲友邦宏都拉斯擬與中國建交。前宏都拉斯駐台大使謝拉（RafaelFernandoSierra）今以哥斯大黎加為反例指出，和台灣的經濟平衡關係對宏國有益，「中國是更大市場但不一定會買宏國產品」。謝拉也提到宏國留台留學生和與台灣合作計畫的家庭等，質問卡蕬楚「有想過他們嗎？」

    台灣中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）今天在推特發表聲明，指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。

    宏都拉斯前任駐台大使謝拉推文指出，宏都拉斯和台灣之間的經濟平衡對宏都拉斯有利，因為宏都拉斯的產品，如甜瓜、蝦、咖啡等，在台灣已有需求。謝拉說，許多人說中國是個更大的市場，「但他們不一定會購買我們的產品，哥斯大黎加就是一例。

    謝拉轉發哥斯大黎加相關新聞；哥斯大黎加2007年6月與中國建交，2010年簽署自由貿易協定，但哥斯大黎加官方承認，簽署協定10年後，「商業關係並沒有像我們希望的那樣成功」。

    謝拉也提到，若與台灣斷交，超過300名在台灣留學的宏都拉斯青年學生獎學金將中斷。薩爾瓦多斷交後雖然獲得中國承諾提供獎學金，但青年學子被迫從零開始學習，許多人別無選擇，只能返國。謝拉並舉例，台灣協助宏國的海水箱網養殖、酪梨種植、馬鈴薯種子、養豬產業等計畫，生計依賴這些的人民將會受到什麼衝擊？謝拉質問卡蕬楚，「有想過他們嗎？」

    謝拉於2015年1月起擔任宏都拉斯駐中華民國大使，2019年4月卸任。

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