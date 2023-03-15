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    外交部召見宏都拉斯大使 提醒中國承諾華而不實

    宏都拉斯擬與中國建交，外交部今天召見宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）表達嚴正關切。（記者呂伊萱攝）

    宏都拉斯擬與中國建交，外交部今天召見宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）表達嚴正關切。（記者呂伊萱攝）

    2023/03/15 12:32

    首次上稿12:09
    更新時間12:32（更新宏國大使離開外交部）

    宏國大使不告而別 悄悄從側門離開

    〔記者呂伊萱／台北報導〕宏都拉斯擬與中國建交，外交部今天召見宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos），由主管拉美業務次長俞大㵢表達嚴正關切，重申盼續協助宏國的善意，並提醒中國許多承諾華而不實，勿落入中國圈套。布羅德在上午11時前後抵達外交部，神態輕鬆走進外交部，面對媒體詢問時表示「等一下（再受訪）」。但布羅德結束會面後不告而別，改走側門悄悄離開外交部。

    中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）今推文表示，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜，與我國邦交出現警訊。雷依納告訴當地媒體，「我們必須非常務實地看待事情，為宏都拉斯人民謀求最大利益」。

    我國與宏都拉斯於1941年建立公使級外交關係，並於1965年升級為大使級關係，關係至今已近82年。宏國現任總統卡蕬楚在競選期間就曾揚言當選後將外交轉向，不過當選後副總統賴清德去年訪宏國出席就職典禮，邦交暫時穩定。今年１月，雙方邦交又傳警訊，宏國外長雷依納坦承，為尋求帕圖卡（Patuca）水壩工程金援，於１月初會晤中國外交部副部長謝鋒磋商貿易議題。

    外交部發言人劉永健轉述，外交部次長俞大㵢召見布羅德大使，表達我方嚴正立場。會談時間約30分鐘，氣氛嚴肅。我方重申表達願意協助宏國國家發展建設的善意，對於雙邊關係持續努力。我們也特別提醒宏國，中國很多承諾華而不實、無法落實，提醒他們不要陷入中國圈套，慎重考慮。布羅德則是說，基本上他也還沒收到政府的指示，收到我們的訊息。

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