交通部指基捷補助非民調能決定 議員批市府︰怎不做防疫慰問金民調

基隆市政府公布民調，超過5成民眾認為基隆捷運負擔不合理。（記者盧賢秀攝）

2023/03/14 16:51

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市政府昨天公布基隆捷運地方負擔經費上漲53億元的民調，有51.5%的民眾認為不合理，交通部長王國材今天表示，民調可以反映民眾心聲，但沒辦法用民調來決定全國一致捷運補助辦法。基隆市議會議員反問市府，怎不拿防疫慰問金做民調？贊成的民眾一定超乎想像？重大建設應該要中央和地方好好合作完成，尤其基隆捷運不僅關係基隆，也攸關北台灣的發展。

市府發言人余治明表示，民調是為了掌握民意，作施政參考，並非是專門為了基隆捷運而做，從民調數字，可以讓政府更清楚了解民意的走向，以便進行政策調整，呼應市民的需求。

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基隆市政府昨天公布4項民調結果，包括「行人友善」、「乾淨家園」2大重點政策，「基隆捷運」、「四接外木山」2大議題，有51.5%的民眾認為基隆市負擔53.8億元不合理。

交通部長王國材今受訪時表示，全國一致捷運補助辦法，民調可以反映民眾心聲，但無法決定捷運的經費，交通部政務次長胡湘麟這週會到基隆，就補助範圍可以解釋的空間，還有北五堵的土地開發跟基隆市政府做建議，來降低基隆的負擔。

民進黨籍市議員張顥瀚與張秉鈞認為，這項民調的題目設定非常有瑕疵，對不瞭解市政的民眾會產生誤解，如果真的要這樣，謝國樑為何不將染疫慰問金拿出來做民調，相信贊成的市民一定會高到超乎想像。重大公共工程需要地方和中央合作完成，基隆捷運不僅關係基隆，也攸關北台灣的發展，身為市長就應跟中央好好談，不是用這種方式槓中央。

國民黨籍市議員鄭愷玲、何淑萍表示，基隆捷運從輕軌的零負擔到升級中運量要負擔17.7億元，再到今年暴增到53.8億元，讓民眾很難接受，這一定會壓縮到其他的民生建設，也會造成基隆財政困難，這項重大建設也串聯雙北市，除非基隆的統籌分配款也跟雙北市一樣多，希望讓中央知道地方的聲音，幫幫基隆解決這個問題。

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