中國電台滲透全台統戰 NCC：可蓋台處理

民進黨立委賴品妤今（13日）質詢指出，民眾在新竹、苗栗能收聽到中國電台，滿是對台統戰內容。國家通訊傳播委員會（NCC）表示可透過「蓋台」處理。圖為NCC外觀。（記者陳心瑜攝）

2023/03/13 16:54

〔記者陳心瑜／台北報導〕民進黨立委賴品妤今（13日）在立法院質詢指出，民眾在新竹、苗栗能收聽到中國電台，滿是對台統戰內容，必須反制。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委兼發言人翁柏宗表示，電波的特性會隨著天氣如電離層的狀態傳播得較遠，可透過「蓋台」方式處理，此問題從1980年代起政府就有處理，另中國沿海也聽得見台灣的AM或者FM廣播。

行政院新聞局時期即有「抑制匪波」政策、1980年代開放10多梯次的廣播電台電台執照，也形成台灣的FM電台多達170多台奇景，原理就是塞滿頻段，據了解，馬政府時期針對並非「統戰」內容的商用電台干擾，建立「兩岸電波干擾機制」，透過陸委會向中國協調電波干擾情形，但蔡政府時期停擺，至於去年和前年海峽之聲廣播電台（屬中共軍事委員會政治工作部）則是NCC核發頻率給國防部發射電波「蓋台」處理。

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翁柏宗表示，電波會隨著氣候特性，有時候會飄得比較遠，FM大約可以傳播到100公里、距離中國最近的新竹或苗栗都能聽得見，而AM可以傳播的距離則是更遠，若發射條件佳，傳到花蓮都有可能。

翁柏宗指出，若中國的廣播電台同頻率有台灣的商用廣播電台，則可以請商用廣播電台加強發射功率；若是空頻，我方也可以透過發射同樣的頻率、更大功率的無線電波對這些中國廣播頻道「蓋台」，比如去年反制海峽之聲做法就是發射電波蓋台，使對岸電台無法被收聽。

據賴品妤國會辦公室彙整，目前台灣可收到的中國統戰廣播電台，AM部分有台海之聲、中國東南廣播公司、海峽之聲新聞廣播、神州之聲、海峽之聲台語廣播、中華之聲、中央人民廣播電台。FM頻道也有海峽之聲新聞廣播、台海之聲、海峽之聲台語廣播，以及福建經濟廣播電台、中國華藝廣播公司、閩南之聲、福建人民廣播電台、福建經濟廣播電台。

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