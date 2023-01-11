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    張善政酒後開車引批評 酒駕防制協會要求道歉

    桃園市長張善政（圖中）被爆疑似在餐敘後，又自行駕車到平鎮集水廠視察水情，張善政強調當時只有抿了兩小口紅酒。（資料照）

    桃園市長張善政（圖中）被爆疑似在餐敘後，又自行駕車到平鎮集水廠視察水情，張善政強調當時只有抿了兩小口紅酒。（資料照）

    2023/01/11 23:33

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市長張善政被爆疑似在9日餐敘上喝酒，後來還自行駕車到平鎮集水廠視察水情，張善政強調當時只有抿了兩小口紅酒，且過了5個小時，怎麼會是酒駕。對此，台灣酒駕防制協會秘書長高淑真表示，張善政的說法社會大眾聽起來都很耳熟，就跟所有酒駕肇事者或被警察取締時的講法一樣，完全就是在狡辯且未感到羞愧，強烈要求向國人道歉並自請處分，不要當全國第一位「酒駕市長」。

    高淑真表示，這些年一直在宣導酒前、酒後不開車，酒後要找代駕或是搭小黃、找親友接送，這是小學生都知道的道理，張善政身為政治人物，應該也很清楚台灣社會對於酒駕是零容忍，若是肇事更是無法被原諒；但沒想到張善政被指疑似酒後駕車，第一時間卻是狡辯，跟許多被警方臨檢取締或是酒駕肇事的違規者回答「我只有喝一點點」、「我沒醉」、「我已經休息了5小時」的辯解說詞如出一轍。

    對於酒後5小時酒精就會代謝的說法，高淑真表示，酒精代謝至少需要10小時至12小時，而且因年齡、體質等，代謝速率有所不同，不論張善政到底是喝多少，只要喝酒開車就是酒駕，他只是運氣好沒有被臨檢，當時若酒測器拿來測量，不一定是零，所以沒有休息5小時酒精就會代謝完的說法；如果開車過程中不幸撞傷路人，絕對悔不當初，一輩子遺憾。

    台灣酒駕防制協會指出，身為政治人物，如果在選前酒駕或是被發現酒駕前科，只有下台一條路，如今張善政剛當上桃園市長，還高調承認酒後駕車，毫無悔意、態度傲慢，桃園市民無法接受，國人更不能原諒；更不用說張善政以前還曾擔任行政院院長，酒駕零容忍口號喊了多少次，他應該與酒駕違規者，一起到監理站上兩天的酒駕道安講習課程。

    根據交通部統計資料顯示，桃園市酒駕事故造成死傷人數，一直高居全國縣市前三名，台灣酒駕防制協會表示，現在市長張善政帶頭酒駕，引發國人憤怒，桃園市民更感到悲哀，桃園市民用路安全誰來保障？協會要在此嚴厲譴責張善政市長，請即刻向桃園市民與國人道歉，並自請處分，並對桃園市酒駕全面宣戰，提出酒駕防制具體政策，否則就是被全國認證「第一位酒駕市長」。

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