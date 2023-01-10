為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南市警局長方仰寧將調離 黃偉哲：警署長有約明天要報告

    南市警察局局長方仰寧表示，目前尚未接到人事調整的派令通知。（記者洪瑞琴攝）

    南市警察局局長方仰寧表示，目前尚未接到人事調整的派令通知。（記者洪瑞琴攝）

    2023/01/10 23:08

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕警界高階警官大調動，對於南市警察局局長方仰寧將離開台南，台南市長黃偉哲今（10）日面對媒體詢問知不知情？黃偉哲未正面回應，但表示「明（11）日黃署長會跟我報告，已經有約了」。

    至於方仰寧本人是否有接到通知？原本拿著麥克風的黃偉哲打算繼續回應，同時間方仰寧也拿起麥克風回應說，這是個人部份，他自己目前並沒有接到任何警政署的人事派令通知，所以也有跟黃市長報告，他仍然堅守南市警察局長的崗位，該主持的專案該進行的各項工作，如期如質的進行。

    對於「學甲88槍槍案」，方仰寧表示，專案小組持續借提訊問，把全案犯罪拼圖一塊一塊地拼湊完整，在逃2名槍手中，主謀策劃之一孔祥志人確定逃亡海外，已透過國際刑警組織與當地僑領協助幫忙，關鍵主嫌「紅龜」洪政軍部份，目前陸續收到各地情報，持續積極清查過濾偵辦中。

    黃偉哲要求警察局務必全力追查重大治安事件，持續掃蕩地方暴力集團和查緝黑槍都是治安工作重點，讓市民安心生活，重拾對治安的期待與信任。

    方仰寧也舉出相關數據表示，台南市近年的暴力犯罪案件、槍擊案發生件數均降低，掃黑件數、第一線攔阻詐騙金額增加，顯示台南在改善治安工作的成效。

    據了解，南市發生88槍槍案，社會期待破案壓力大，日前又爆出市警局前秘書室主任莊武能涉嫌違法違紀，加上方仰寧擔任南市警局局長已滿2年，一般認為都是調動因素。

    台南市長黃偉哲（左4）今日率市府局處首長說明台南重大爭議案件。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（左4）今日率市府局處首長說明台南重大爭議案件。（記者洪瑞琴攝）

    南市警察局2019至2022年槍擊案件發生數下降降幅71％。（台南市府提供）

    南市警察局2019至2022年槍擊案件發生數下降降幅71％。（台南市府提供）

    南市警察局2019至2022年攔阻詐騙成效。（台南市府提供）

    南市警察局2019至2022年攔阻詐騙成效。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警界人事大調動？ 花敬群：等一切明確正式宣布
    2023/01/10 16:50

    警界人事大調動？ 花敬群：等一切明確正式宣布
    方仰寧走定了！親證警政署長連繫市長黃偉哲說明局長新人選
    2023/01/09 22:42

    方仰寧走定了！親證警政署長連繫市長黃偉哲說明局長新人選

    2022平衡型基金績效盤點 富坦穩月收唯一逆勢正報酬
    1/16多名高階警官退休牽動人事 陳宗彥：方仰寧一定會被討論
    2023/01/04 14:10

    1/16多名高階警官退休牽動人事 陳宗彥：方仰寧一定會被討論
    方仰寧自請處分 花敬群：會通盤檢討做出「該有決定」
    2023/01/03 17:21

    方仰寧自請處分 花敬群：會通盤檢討做出「該有決定」
    政治今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播