南市警局長方仰寧將調離 黃偉哲：警署長有約明天要報告

南市警察局局長方仰寧表示，目前尚未接到人事調整的派令通知。（記者洪瑞琴攝）

2023/01/10 23:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕警界高階警官大調動，對於南市警察局局長方仰寧將離開台南，台南市長黃偉哲今（10）日面對媒體詢問知不知情？黃偉哲未正面回應，但表示「明（11）日黃署長會跟我報告，已經有約了」。

至於方仰寧本人是否有接到通知？原本拿著麥克風的黃偉哲打算繼續回應，同時間方仰寧也拿起麥克風回應說，這是個人部份，他自己目前並沒有接到任何警政署的人事派令通知，所以也有跟黃市長報告，他仍然堅守南市警察局長的崗位，該主持的專案該進行的各項工作，如期如質的進行。

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對於「學甲88槍槍案」，方仰寧表示，專案小組持續借提訊問，把全案犯罪拼圖一塊一塊地拼湊完整，在逃2名槍手中，主謀策劃之一孔祥志人確定逃亡海外，已透過國際刑警組織與當地僑領協助幫忙，關鍵主嫌「紅龜」洪政軍部份，目前陸續收到各地情報，持續積極清查過濾偵辦中。

黃偉哲要求警察局務必全力追查重大治安事件，持續掃蕩地方暴力集團和查緝黑槍都是治安工作重點，讓市民安心生活，重拾對治安的期待與信任。

方仰寧也舉出相關數據表示，台南市近年的暴力犯罪案件、槍擊案發生件數均降低，掃黑件數、第一線攔阻詐騙金額增加，顯示台南在改善治安工作的成效。

據了解，南市發生88槍槍案，社會期待破案壓力大，日前又爆出市警局前秘書室主任莊武能涉嫌違法違紀，加上方仰寧擔任南市警局局長已滿2年，一般認為都是調動因素。

台南市長黃偉哲（左4）今日率市府局處首長說明台南重大爭議案件。（記者洪瑞琴攝）

南市警察局2019至2022年槍擊案件發生數下降降幅71％。（台南市府提供）

南市警察局2019至2022年攔阻詐騙成效。（台南市府提供）

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