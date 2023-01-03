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    方仰寧自請處分 花敬群：會通盤檢討做出「該有決定」

    內政部代理部長花敬群（中）、警政署長黃明昭（右）、台北市警察局長楊源明今天下午到大安警分局慰勉。（記者鄭景議攝）

    內政部代理部長花敬群（中）、警政署長黃明昭（右）、台北市警察局長楊源明今天下午到大安警分局慰勉。（記者鄭景議攝）

    2023/01/03 17:21

    〔記者鄭景議／台北報導〕農曆春節將至，警政署即將展開「加強重要節日安全維護工作」，內政部代理部長花敬群、警政署長黃明昭、台北市警局長楊源明今天（3日）下午台北市大安警分局慰勉員警，有記者問到近日台南市警局祕書室主任莊武能捲入恐嚇取財案，台南市警局局長方仰寧自請處分，面臨拔官；花敬群說，恐嚇取財案令人痛心，會再有依據的情況做出該有決定。

    花敬群致詞時說，春節連續假期是民眾返鄉、出遊及跟家人團聚的重要節日，也是警察單位犧牲假期投入警力最多的時刻，警察同仁堅守崗位辛苦執勤，維護轄區治安及交通，讓民眾歡度一個安全、平安、順遂的春節。

    花敬群致贈團體獎勵金及慰勞金，與在場人員握手致意與合影留念，也特別叮嚀警察同仁在工作之餘，注意身體保暖及執勤安全，適時返鄉與家人團聚。

    花敬群日前接受質詢時與立委爭鋒相對，王世堅批評，花敬群若是在台北市議會早被轟出去，要「丟粉筆讓他畫圈圈罰站」等。有媒體今天問花敬群，是否覺得委屈，因為立委的態度也不佳？花敬群說，有批評就該虛心受指教，不會委屈。

    莊武能捲入恐嚇取財案，方仰寧自請處分、恐面臨拔官？花敬群說，該案令人十分痛心，會通盤檢討，做出該有決定。

    警政署長黃明昭則說，恐嚇取財案造成警紀嚴重受損，會對莊武能做出最嚴厲處分，莊若覺得委屈可自行尋求行政或司法救濟；被問到方仰寧自請處分時，黃明昭則同樣語帶保留說，會進行通盤檢討。

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