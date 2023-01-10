款宴立陶宛訪團 游錫堃從《舊金山和約》談台灣主權

立法院長游錫堃接見及款宴立陶宛國會國安暨國防委員會主席卡斯楚那斯、國會友台小組副主席莎卡琳恩等一行。（立法院提供直播畫面截圖）

2023/01/10 14:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今日中午款宴來訪「立陶宛國會國安及國防委員會」卡斯楚那斯主席及國會友台小組莎卡琳恩副主席等一行。游致詞時駁斥中國妄稱擁有台灣主權，他說，中國外交部長秦剛最近老調重彈《開羅宣言》及聯合國2758號決議，妄稱「台灣是中國不可分割的一部分」。他要強調，《開羅宣言》只是二戰期間美國與中國雙方所表達的戰時意願書而已，戰後由全球49個國家共同簽訂並於1952年4月28日生效的《舊金山和約》，才是正式處理台灣地位的國際法律架構。

游錫堃並說，根據和約第2條，「日本放棄台灣、澎湖、南沙群島與西沙群島的一切權利、權利名義與要求」，內容並沒有提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣的主權隸屬於中國。其後，台灣經過國會全面改選、總統直選、三度政黨輪替，依據國民主權及聯合國憲章人民自決原理，早已成為主權獨立的國家。因此，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分。至於1972年聯合國大會第2758號決議，只處理了中國在聯合國的代表權，決議全文隻字未提台灣，不但未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分。

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對於台灣與立陶宛關係，游錫堃也說，立陶宛是台灣最重要的友邦之一。立陶宛無懼中共威嚇，兩度捐贈台灣26萬劑疫苗，是繼美國、日本後的第3國，也是歐洲第一個對台灣雪中送炭的國家，濟弱扶危的珍貴友情令台灣人民點滴在心。他就因深受感動而曾以拙作漢詩一首表達感激：「地在歐洲波海邊，古來兩國少因緣；邦民只我八之一，膽識堪齊美日肩」。

游錫堃說，台灣是華人文化圈的民主燈塔，也是全球民主版圖中不可缺少的一部分。我們位居印太區域的民主最前線，一定會堅強與國際民主國家一起聯手對抗「威權獨裁體制」，捍衛「自由民主價值」、守護「全球和平穩定」！也呼籲全球民主國家一起全力支持台灣對抗侵略與霸凌，以利進一步催化中國的民主化。

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