款宴立陶宛訪團 游錫堃從《舊金山和約》談台灣主權
〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今日中午款宴來訪「立陶宛國會國安及國防委員會」卡斯楚那斯主席及國會友台小組莎卡琳恩副主席等一行。游致詞時駁斥中國妄稱擁有台灣主權，他說，中國外交部長秦剛最近老調重彈《開羅宣言》及聯合國2758號決議，妄稱「台灣是中國不可分割的一部分」。他要強調，《開羅宣言》只是二戰期間美國與中國雙方所表達的戰時意願書而已，戰後由全球49個國家共同簽訂並於1952年4月28日生效的《舊金山和約》，才是正式處理台灣地位的國際法律架構。
游錫堃並說，根據和約第2條，「日本放棄台灣、澎湖、南沙群島與西沙群島的一切權利、權利名義與要求」，內容並沒有提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣的主權隸屬於中國。其後，台灣經過國會全面改選、總統直選、三度政黨輪替，依據國民主權及聯合國憲章人民自決原理，早已成為主權獨立的國家。因此，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分。至於1972年聯合國大會第2758號決議，只處理了中國在聯合國的代表權，決議全文隻字未提台灣，不但未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分。
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對於台灣與立陶宛關係，游錫堃也說，立陶宛是台灣最重要的友邦之一。立陶宛無懼中共威嚇，兩度捐贈台灣26萬劑疫苗，是繼美國、日本後的第3國，也是歐洲第一個對台灣雪中送炭的國家，濟弱扶危的珍貴友情令台灣人民點滴在心。他就因深受感動而曾以拙作漢詩一首表達感激：「地在歐洲波海邊，古來兩國少因緣；邦民只我八之一，膽識堪齊美日肩」。
游錫堃說，台灣是華人文化圈的民主燈塔，也是全球民主版圖中不可缺少的一部分。我們位居印太區域的民主最前線，一定會堅強與國際民主國家一起聯手對抗「威權獨裁體制」，捍衛「自由民主價值」、守護「全球和平穩定」！也呼籲全球民主國家一起全力支持台灣對抗侵略與霸凌，以利進一步催化中國的民主化。