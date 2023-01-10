立陶宛議員：義無反顧與台往來 相信台灣人也有反共基因
〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今日中午款宴來訪的「立陶宛國會國安及國防委員會」主席卡斯楚那斯，及國會友台小組副主席莎卡琳恩等一行，游強調台灣與立陶宛追求民主自由的過程非常相似，也都經歷過異族統治及威權壓迫。卡斯楚那斯也認為，立陶宛為何義無反顧決定與台灣往來，是因為他們有著反共的基因，「相信台灣人也有」，而這也更促使我們在一起。
立陶宛訪團此行包括卡斯楚那斯團長（Laurynas Kasciunas）、莎卡琳恩團長（Dovile Sakalien）、歐竹拔副主席（Audronius Azubalis）、沙普提斯議員（Eugenijus Sabutis）、羅德琳娜議員（Edita Rudeliene）、帕卡莉塔議員（Ieva Pakarklyte）等跨黨派議員。而在立法院這場午宴，除游院長，包括擔任台灣與波羅的海三國國會議員友好協會會長邱志偉、王定宇、謝衣鳯、邱臣遠、邱顯智等立委也一同餐敘。
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游錫堃致詞時說，台灣與立陶宛追求民主自由的過程非常相似，也都經歷過異族統治及威權壓迫；立陶宛人民在1989年的「波羅的海之路」壯舉，更啟發了台灣在2004年發起的「228牽手護台灣」行動。今日，台立兩國都處在威權脅迫的第一線。俄羅斯入侵烏克蘭後，貴國起身對抗，對於過境前往俄國飛地加里寧格勒的貨運實施限制，並且協助安置烏克蘭難民，大街小巷都看到烏克蘭的國旗，令人動容。立陶宛不懼強權脅迫，在中共的經濟制裁及外交降級下，仍然堅定地支持台灣，展現愛好自由的人互相扶持的理念，令人無比敬佩。
卡斯楚那斯接著致詞也說，這次他們訪團來自不同政黨，是代表跨黨派對台灣的支持。台灣與立陶宛一樣，面臨威權鄰國，破壞我們的自由、獨立與主權，民主朋友更應該加緊努力合作並相互支持。立陶宛政府在一年半前決定與台灣往來，遭受中國諸多攻擊，包括經濟制裁，想要傷害我們意志並迫使我們改變決定。但我們還是堅定下來，立陶宛也將變得更有韌性與更強大，可以成為歐洲典範，證明能可以自由做出決定，不受其他國家綁手綁腳。
他強調，台灣與立陶宛一定要成為成功典範故事，也希望與台灣進行經濟等更多面向的合作。由於這次來台多屬國會裡的國安委員會成員，他認為彼此可以討論相關議題，像是台灣成立全民防衛動員署，立陶宛也認為捍衛國家，「不能只靠軍隊」。而為何立陶宛義無反顧與台灣交往，是因為有著反共的基因，「相信台灣人也有」，而這也更促使我們在一起。
莎卡琳恩致詞說，俄羅斯威脅立陶宛，就像中國威脅台灣一樣，我們有共同經驗。但這些有敵意國家，很難理解民主人權已是普世價值，因為我們都面臨軍事威脅，也使彼此合作更有意義且要加強。而台灣的歷史處境不僅更能分享經驗，也應該加強全球民主陣營的合作，並讓威權國家瞭解，這是一條紅線，不能跨越。