立陶宛議員：義無反顧與台往來 相信台灣人也有反共基因

立法院長游錫堃接見及款宴立陶宛國會國安暨國防委員會主席卡斯楚那斯、國會友台小組副主席莎卡琳恩等一行。（立法院提供直播畫面截圖）

2023/01/10 13:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今日中午款宴來訪的「立陶宛國會國安及國防委員會」主席卡斯楚那斯，及國會友台小組副主席莎卡琳恩等一行，游強調台灣與立陶宛追求民主自由的過程非常相似，也都經歷過異族統治及威權壓迫。卡斯楚那斯也認為，立陶宛為何義無反顧決定與台灣往來，是因為他們有著反共的基因，「相信台灣人也有」，而這也更促使我們在一起。

立陶宛訪團此行包括卡斯楚那斯團長（Laurynas Kasciunas）、莎卡琳恩團長（Dovile Sakalien）、歐竹拔副主席（Audronius Azubalis）、沙普提斯議員（Eugenijus Sabutis）、羅德琳娜議員（Edita Rudeliene）、帕卡莉塔議員（Ieva Pakarklyte）等跨黨派議員。而在立法院這場午宴，除游院長，包括擔任台灣與波羅的海三國國會議員友好協會會長邱志偉、王定宇、謝衣鳯、邱臣遠、邱顯智等立委也一同餐敘。

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游錫堃致詞時說，台灣與立陶宛追求民主自由的過程非常相似，也都經歷過異族統治及威權壓迫；立陶宛人民在1989年的「波羅的海之路」壯舉，更啟發了台灣在2004年發起的「228牽手護台灣」行動。今日，台立兩國都處在威權脅迫的第一線。俄羅斯入侵烏克蘭後，貴國起身對抗，對於過境前往俄國飛地加里寧格勒的貨運實施限制，並且協助安置烏克蘭難民，大街小巷都看到烏克蘭的國旗，令人動容。立陶宛不懼強權脅迫，在中共的經濟制裁及外交降級下，仍然堅定地支持台灣，展現愛好自由的人互相扶持的理念，令人無比敬佩。

卡斯楚那斯接著致詞也說，這次他們訪團來自不同政黨，是代表跨黨派對台灣的支持。台灣與立陶宛一樣，面臨威權鄰國，破壞我們的自由、獨立與主權，民主朋友更應該加緊努力合作並相互支持。立陶宛政府在一年半前決定與台灣往來，遭受中國諸多攻擊，包括經濟制裁，想要傷害我們意志並迫使我們改變決定。但我們還是堅定下來，立陶宛也將變得更有韌性與更強大，可以成為歐洲典範，證明能可以自由做出決定，不受其他國家綁手綁腳。

他強調，台灣與立陶宛一定要成為成功典範故事，也希望與台灣進行經濟等更多面向的合作。由於這次來台多屬國會裡的國安委員會成員，他認為彼此可以討論相關議題，像是台灣成立全民防衛動員署，立陶宛也認為捍衛國家，「不能只靠軍隊」。而為何立陶宛義無反顧與台灣交往，是因為有著反共的基因，「相信台灣人也有」，而這也更促使我們在一起。

莎卡琳恩致詞說，俄羅斯威脅立陶宛，就像中國威脅台灣一樣，我們有共同經驗。但這些有敵意國家，很難理解民主人權已是普世價值，因為我們都面臨軍事威脅，也使彼此合作更有意義且要加強。而台灣的歷史處境不僅更能分享經驗，也應該加強全球民主陣營的合作，並讓威權國家瞭解，這是一條紅線，不能跨越。

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