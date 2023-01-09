訪台遭親中人士質疑 立陶宛國會友台副主席霸氣回應！

立陶宛國會團9日上午抵台，就安全議題與台灣官員交流。（圖取自莎卡琳恩臉書）

2023/01/09 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛國會團週一（9日）上午抵台，訪台行程在立國國內竟遭親中俄人士質疑。對此，訪團成員之一、立國國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）今特別發文回應國內批評聲音，強調台灣才是立國的戰略夥伴，中國才是立國國安威脅。

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）及友台小組副主席莎卡琳恩9日率領歐洲事務委員會副主席歐竹拔（Audronius Ažubalis）、沙普提斯（Eugenijus Sabutis）、羅德琳娜（Edita Rudelienė）及帕卡莉塔（Ieva Pakarklytė）等4位立國跨黨派國會議員抵台。

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莎卡琳恩今下午在臉書透露，他們一行人訪台一事，遭立國國會部分親中俄人士質疑，「我們一到台灣，那些中共的傳聲筒又開始重複同樣的話，所以我在這邊說明我們到台灣的目的，以及台立之間的安全關係。」

莎卡琳恩直言，台灣和立陶宛的鄰居都是本質一樣的共產主義政權（中國和俄羅斯），「這兩個惡霸，不斷威脅鄰國或正在入侵鄰國，所以我們跟台灣有很多合作的議題，從網路安全、打擊假訊息到全球安全合作等，這就是我們訪問台灣的一大目的。」

她表示，「請記住誰是我們的戰略夥伴，誰是國家安全的威脅，我想提醒那些失憶的民粹主義者，歐洲議會已經多次通過決議案，呼籲、鼓勵和建議發展跟台灣的合作關係，同時我們的安全情報單位也是一直把中國視為主要威脅，美國的立場也是如此。在美國新的國家安全戰略中，美國把中國視為主要的長期全球威脅，北約去年在馬德里高峰會上也說同樣的話。」

莎卡琳恩還酸：「可悲的是，國會有些同事的能力太爛，不會說其他語言，他們沒辦法被邀請到任何地方擔任國際等級專家或對我們國家利益重要的地區，他們的這種只會酸言酸語、胡亂質疑的心態就是嫉妒。因此，我祝福那些共產主義的崇拜者，趕快投向俄羅斯的懷抱，而且不要再回來。」

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