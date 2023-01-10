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    立法院與吐瓦魯簽訂合作聲明 游錫堃：台吐連結可追溯數千年

    吐瓦魯國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）8日清晨率團來台訪問。（資料照）

    吐瓦魯國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）8日清晨率團來台訪問。（資料照）

    2023/01/10 13:31

    〔記者蘇永耀／台北報導〕吐瓦魯議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）今日上午拜會立法院，由立法院長游錫堃接待，兩國國會並簽訂「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」。游錫堃說，這項聲明除了可以深化兩國國會交流，更能促進雙方在前述產業的合作和經驗分享。希望台、吐兩國未來更進一步努力，共同為印太地區的和平繁榮做出更大的貢獻。

    今天包括戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）議長伉儷、柯里透米（Mackenzie Kiritome）議員伉儷、范透佳（Fatoga Talama）議員伉儷、費田帕（Tepaa Fiti）助理秘書、柯普亞（Kapua Salu）議員、塔內依（Tanei Pola）議員、佳索蒂（Gasote Fapupula）議員、佳逖（Gatii Enosa）議員、魏力（Viliunasa Ioapo）秘書、吐瓦魯駐台潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）大使等人到訪立法院。

    游錫堃除了歡迎戴伊歐議長來訪，以及感謝他在國際場域中，多次推動支持友我決議案。游也提到，近年的語言及人類學研究發現，台灣是南島語系的起源，比如吐瓦魯語和許多台灣原住民的部分語彙相似，像是數字「5」，不論是台灣的阿美族語、排灣族語、卑南族語，或是吐瓦魯語，都是「lima」，對於這樣的研究結果，證明台灣和吐瓦魯不僅現在共享民主價值，甚至追溯到幾千年前，在語言、文化和生活方式就有著深厚的連結。

    游錫堃說，具有南島基因與血統的他，也感到非常高興，原來「我與議長閣下也是遠親」。由此，他更加深信，台灣和吐瓦魯就像家人一般，這段難得的緣分，更值得我們共同珍惜。

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