惜敗王鴻薇 吳怡農深夜PO文：我們會繼續向前！

北市立委補選敗選後，吳怡農昨晚在臉書發文表達感謝，並強調「努力從未停止，我們會繼續向前」。（記者朱沛雄攝）

2023/01/09 06:20

首次上稿 01-08 23:12

更新時間 01-09 06:20

〔即時新聞／綜合報導〕吳怡農昨（8日）在北市立委補選中以5780票差距惜敗王鴻薇後，晚間在臉書發文感謝家人朋友、志工夥伴、工作團隊，並強調「努力從未停止，我們會繼續向前。請大家不要氣餒，明天又是新的一天，我們還有很多的工作要做，一起加油、努力。」

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吳怡農8日晚間11點在臉書發文，再次向親友、志工夥伴和工作團隊道謝，「從12月1日登記參選至今，我們從早到晚的每一場活動，沒有大家的支援，我們沒有辦法走到這一刻。謝謝所有主動為我們發聲的戰友們，包括黨公職、民代、組織和個人。這段時間，有越來越多夥伴以各種方式參與這場選舉，我們從來沒有一刻是孤單的，謝謝每一位與我們並肩作戰的朋友。」

他接著說：「儘管選舉結果不如預期，但請大家相信，這不代表正向選舉的失敗，也不表示社會大眾期待選舉就是謾罵抹黑，更不等同選民對於政見討論的冷漠與忽視。透過這場選舉，每一次互動、每一聲加油，我們都感受到整體社會對於民主文化、良善政治的期待。讓正向、乾淨、理性選舉成為主流，是我們繼續努力的方向。」

吳怡農強調，「我們的工作不會因為敗選而停止。今天雖然差一點點，但我們沒有時間氣餒、傷心，還有好多工作等著我們投入與推動。大家帶著這一路上所有的肯定與支持，驕傲的繼續往前走。我希望大家知道，這五個禮拜的每一天，我們做的每一件事、每一項堅持都是有意義的。」

最後他表示，「透過這一次的行動，我們已經證明：選舉可以是正向、開心、乾淨的。未來我們期待，選舉可以成為思考、辯論國家未來的場域；讓用心構思國家未來的人，可以透過選舉進入體制，好好為民服務。大家不要氣餒，明天又是新的一天，我們還有很多的工作要做，一起加油、努力。」

網友留言普遍認同吳怡農的「正向選舉」，有人寫下「好的示範，寧可乾淨的輸，不要骯髒的贏。潑髒水的抹黑模式，終會被唾棄」、「讓我看到截然不同的選舉模式」；也有人認為「雖然輸了，但是跟2020年比 ，得票率上升了，輸的差距也縮小了，一定還有機會」。

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