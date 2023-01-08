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    首頁　>　政治

    王鴻薇勝選 黃呂錦茹：打林智堅論文案立戰功

    圖為王鴻薇在國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人陪同下，在選區內進行車隊掃街拜票。（資料照）

    圖為王鴻薇在國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人陪同下，在選區內進行車隊掃街拜票。（資料照）

    2023/01/08 19:25

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委補選落幕，國民黨候選人王鴻薇擊敗民進黨候選人吳怡農當選；對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹分析，王鴻薇過去揭發前新竹市長林智堅論文案，立下令藍營印象深刻戰功，後續加上還稅於民等議題打到民進黨痛處，另有市長蔣萬安強勢輔選，使王鴻薇獲得選民認同。

    黃呂錦茹表示，王鴻薇本身能力極佳，各項議題攻防都早已達到立委層級，過去於縣市長選舉時，率先揭發前新竹市長林智堅論文案，立下令藍營支持者印象深刻的優異戰功，促成國民黨得以於9合1選舉大勝，因此儘管此次帶職參選惹爭議，但選民多認為「功遠大於過」。

    黃呂錦茹指出，王鴻薇提出「還稅於民」政見，使民眾看見中央政府對於超徵稅收缺乏合理分配、整體財政規劃及經濟預測都有缺失，進而以簡單語言訴求應將超徵4500億稅收還給人民，也讓民進黨立委同樣跟進支持，此令選民十分有感，也認同王鴻薇早已具備中央層級的民代能力。

    黃呂錦茹分析，中山區向來為綠大於藍，北松山基層穩固的王鴻薇此次鎖定於中山區積極陸戰，加上蔣萬安選舉班底全力相助、強勢輔選，使得王鴻薇在未曾耕耘的中山區僅小輸，並靠著「本命區」北松山區則大勝彌補，才可順利勝出。

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