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    王鴻薇順利接棒蔣萬安 秦慧珠：國民黨以「市長格局」拚選戰

    王鴻薇擊敗民進黨候選人吳怡農，與台北市長蔣萬安感謝選民支持。（記者廖振輝攝）

    王鴻薇擊敗民進黨候選人吳怡農，與台北市長蔣萬安感謝選民支持。（記者廖振輝攝）

    2023/01/08 19:18

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委補選落幕，國民黨候選人王鴻薇擊敗民進黨候選人吳怡農，順利「接棒」前立委、台北市長蔣萬安；對此，國民黨台北市議員秦慧珠表示，此次勝選主因在於蔣萬安全力支援、出錢出人，黨主席朱立倫也號召黨內大將輔選拉抬聲勢，猶如「市長格局」選戰，靠著全黨團結才得以取勝。

    秦慧珠指出，此次選戰可說是王鴻薇、蔣萬安、朱立倫3人合力的選戰，尤其蔣萬安於市長勝選後，將輔選團隊全力挹注王鴻薇，也將募款款項轉為挹注作為文宣小物，且原有的中山、松山區後援會也全力配合王鴻薇選戰，自己更是大力輔選。

    秦慧珠表示，黨主席朱立倫此次更是大力動員，不僅多次陪同掃街輔選，也找來新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等前來輔選，以黨主席之姿大力整合團結力道，打出猶如「市長格局」選戰，靠著全黨團結才得以取勝。

    秦慧珠認為，吳怡農選戰策略被黨內稱為「佛系」打法，也可說是「文青式打法」，但此戰略不適合才經歷大敗後、衰弱的民進黨，且民進黨於敗選後也未找出說服年輕人、中間選民支持的理由，不論是黨或候選人本身在拚鬥意志、勝選決心都略輸國民黨。

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