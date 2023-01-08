感謝選民給王鴻薇機會 蔣萬安：中央、地方全力照顧選民

台北市長蔣萬安傍晚也到場力挺王鴻薇，感謝選民給王機會、相信蔣萬安，未來會與王鴻薇在分別在地方市政府、中央立法院全力照顧北松山、中山民眾。（記者廖振輝攝）

2023/01/08 18:57

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區（北松山、中山）立委補選落幕，民進黨候選人吳怡農獲5萬4739票，國民黨候選人王鴻薇6萬519票。台北市長蔣萬安傍晚也到場力挺王鴻薇，感謝選民給王機會、相信蔣萬安，未來會與王鴻薇在分別在地方市政府、中央立法院全力照顧北松山、中山民眾。

王鴻薇陣營今天下午在位於長春路的國民黨台北市黨部進行開票，王鴻薇在傍晚約5點20分抵達現場發表勝選感言，蔣萬安也在約5點半抵達現場。蔣特別感謝選民願意給王鴻薇機會、相信蔣萬安，北松山、中山區選民一路提攜、栽培他，未來王鴻薇進入立法院也不會辜負鄉親期待，會強力監督執政黨、勇於幫人民發聲、持續在基層勤走，為地方鄉親打拚，王鴻薇也會用更高的視野為人民發聲、把關。

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蔣萬安表示勝選心情雖高興，但仍要謙虛面對各界的指教與不同意見，將鄉親的期待轉化成未來全力以赴、為民眾解決問題的動力，好好地為民眾打拚。蔣說，王鴻薇在立法院會戰戰兢兢、如履薄冰地為北松山、中山民眾服務，絕對是大家期待中最好的立法委員，他除了恭喜、感謝，也對未來充滿信心。

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