逆風仍緊咬到最後一刻 她大讚吳怡農：下次王鴻薇未必能連任

民進黨候選人吳怡農以5780票的差距惜敗國民黨候選人王鴻薇，讓不少人替其感到惋惜。（資料照，記者田裕華攝）

2023/01/08 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第三選區立委補選已於週日（8日）落幕，民進黨候選人吳怡農以5780票的差距惜敗國民黨候選人王鴻薇，讓不少人替其感到惋惜。對此，「財經網紅」胡采蘋表示，吳怡農這次「選得非常好」，更直言「下次王鴻薇未必能連任」。

胡采蘋8日晚間在臉書發文表示，在民進黨民調低迷的現況，吳怡農還能緊咬住對手到開票最後一刻，可以說是「選得非常好」，「逆風選成這樣，下次王鴻薇未必能連任了。」她認為，逆風的選舉就是要低調，「怡農不用看板，上街頭面對群眾，透過社群動員讓自己的支持者出來，不走大眾傳播，雖然我覺得他單純就是討厭看板，但這是正確的作法。」

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胡采蘋直言，「他（吳怡農）一開始講話很直，一直講實話，雖然黨中央火速溝通，很多網路粉專袖手旁觀，但事實上一個人的選舉，選得比縣市長大選好得多了，不容易。」

吳怡農稍早也發文向支持者喊話，「儘管選舉結果不如預期，但請大家相信，這不代表正向選舉的失敗......我們的工作不會因為敗選而停止。今天雖然差一點點，但我們沒有時間氣餒、傷心，還有好多工作等著我們投入與推動。大家帶著這一路上所有的肯定與支持，驕傲的繼續往前走。」

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