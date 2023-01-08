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    首頁　>　政治

    吳怡農惜敗 阮昭雄讚：堅持正面選戰雖敗猶榮

    民進黨台北市議員阮昭雄認為，不以成敗論英雄，吳怡農展現正面選舉堅持，挑戰原本在結構上就藍大於綠的選區難度高，能繳出如此成績已是雖敗猶榮。 （翻攝阮昭雄臉書）

    民進黨台北市議員阮昭雄認為，不以成敗論英雄，吳怡農展現正面選舉堅持，挑戰原本在結構上就藍大於綠的選區難度高，能繳出如此成績已是雖敗猶榮。 （翻攝阮昭雄臉書）

    2023/01/08 18:48

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委選戰落幕，國民黨候選人王鴻薇險勝民進黨候選人吳怡農；對此，民進黨台北市議員阮昭雄認為，不以成敗論英雄，吳怡農展現正面選舉堅持，但因補選投票率較低，挑戰原本在結構上就藍大於綠的選區難度高，但能繳出如此成績已是雖敗猶榮。

    阮昭雄指出，北市第三選區結構本就是藍大於綠，前立委蔣萬安當選市長的氣勢猶在，使王鴻薇接棒選舉得以順風而行，加上補選投票率向來偏低，此為大環境不利於吳怡農之處。

    阮昭雄強調，不以成敗論英雄，吳怡農整體選戰過程非常努力，且始終堅持正面選戰，儘管最終結果不如預期，但此並不代表吳怡農的失敗；阮昭雄認為，此次選舉結果可看出國民黨在地方組織仍略勝一籌，未來民進黨對於基層議員、里長選局要更為深化。

    至於王鴻薇帶職參選「落跑」爭議未發酵，阮昭雄指出，投票行為背後有複雜因素，雖最終勝選，但不代表民眾都可認同此行為，此外吳怡農於選戰初期並未針對此問題加強戰略佈局、力道略顯不足，後續是否影響2024出現「落跑」潮，還要視未來社會氣氛再觀察。

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