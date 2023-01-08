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    首頁　>　政治

    恭喜王鴻薇當選 吳怡農偕妻出面︰沒有一刻是孤單的

    吳怡農在下午5時29分和妻子顏采薇一起出來說明。（記者方賓照攝）

    吳怡農在下午5時29分和妻子顏采薇一起出來說明。（記者方賓照攝）

    2023/01/08 18:30

    首次上稿 17:43
    更新時間 18:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今（8日）投票，由民進黨候選人吳怡農對決國民黨候選人王鴻薇，兩人在開票剛開始時拉鋸激烈，幾乎不分上下，但到最後票數拉大差距，兩人差約6千票，吳怡農在下午5時29分和妻子顏采薇一起出來說明，吳怡農恭喜王鴻薇當選中山、北松山的立委，並和在場的每位夥伴說辛苦了。

    吳怡農今選在台北市議員顏若芳服務處當競選總部等待開票，現場湧入不少民眾，緊盯開票結果，選情相當激烈，競總的民眾不斷高喊：「吳怡農凍蒜」，吳怡農指出，過去五週大家讓他感受到沒有一刻是孤單的，10幾場的車隊掃街讓鄉親聽到聲音，讓大家知道1/8要出來投票，也讓大家知道他堅持乾淨、正向的選舉。

    吳怡農說，這次結果不如預期，但是一個開始，希望乾淨正面的選舉，只要繼續努力就有希望，就可以爭取到更多選民的支持，工作不會因為敗選而停止，三年前我們差了一點點，我們還有很多工作要做，今天也一樣，雖然又差了一點點，但仍有更多的工作等著他努力。

    吳怡農呼籲，希望大家不要氣餒、不要太傷心，因為看到了大家肯定正向、歡樂的選舉，明天又是新的一天，還有更多的工作等著我們，一起努力好不好！

    吳怡農強調，在座的每位夥伴都可以相信，政治可以更好，感謝選區的議員、以及許多立委夥伴們，還有送暖的好朋友，今天看到夥伴們帶著孩子出來，希望大家知道過去這五週，我們做的每件事情、所有堅持都有意義，謝謝大家。

    最後民眾喊「吳怡農加油」，在掌聲與打氣中結束談話，但有支持者婦人現場大哭、掩面哭泣，吳怡農握手表達安慰，現場氣氛感傷，隨後吳怡農隨即離開，面對媒體提問僅表達感謝。

    北市選會指出，選舉人人數共26萬7965人，估計投票率42％，此次補選範圍為中山區及松山區20里（精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里、安平里等），選舉區內的原住民無選舉權。

    吳怡農恭喜王鴻薇當選中山、北松山的立委，並和在場的每位夥伴說辛苦了。（記者方賓照攝）

    吳怡農恭喜王鴻薇當選中山、北松山的立委，並和在場的每位夥伴說辛苦了。（記者方賓照攝）

    吳怡農在下午5時29分和妻子顏采薇一起出來說明。（記者楊心慧攝）

    吳怡農在下午5時29分和妻子顏采薇一起出來說明。（記者楊心慧攝）

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