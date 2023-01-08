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    吳怡農敗選 許淑華：民進黨還未積極處理選民失望情緒

    民進黨候選人吳怡農和支持者道謝握手。（記者方賓照攝）

    民進黨候選人吳怡農和支持者道謝握手。（記者方賓照攝）

    2023/01/08 18:25

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市第三選區立委補選結果出爐，民進黨候選人吳怡農惜敗國民黨候選人王鴻薇；民進黨台北市議員許淑華分析，民進黨於9合1選舉大敗後未積極處理內閣改組、選民失望等情緒，而後對於兵役恢復一年、還稅於民等議題也應對失當、說明不足，以致無法平復人民對執政黨的不信任與不諒解，成為造成吳怡農敗選的大環境包袱。

    許淑華指出，吳怡農此次全力備戰，最後在藍大於綠的選區結構中也僅小輸對手，實在是非戰之罪，其主因仍是受累於大環境問題，因民進黨於9合1選舉大敗後，至今內閣也未改組，始終未見大破大立的具體檢討作為，使得民眾對執政黨不滿情緒未獲紓解，導致缺乏動力支持吳怡農。

    許淑華認為，執政黨將兵役恢復為一年的論述不足，缺乏與年輕人或役男父母對話，使得青年選票流失，而後在處理還稅於民議題也應對失當，未清楚解釋是企業賺錢才將稅還債後全民普發紅包，令國民黨有操作議題空間，使民眾誤認為是政府稅收未處理好，加深對民進黨的不諒解，此為內閣團隊應檢討的責任。

    至於王鴻薇帶職參選「落跑」爭議未衝擊選情，許淑華表示，當前國民黨營造仇恨氛圍，向支持者號召以打倒民進黨為唯一訴求，因此藍營選民不管「落跑」爭議，全力支持可能打敗民進黨的「戰將」。

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