喊話吳怡農「再加油」 王鴻薇︰這場選舉是2024大選前哨戰

王鴻薇勝選，與台北市長蔣萬安接受支持者歡呼。（記者廖振輝攝）

2023/01/08 18:44

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區（北松山、中山）立委補選今天下午4點起開始計票，已全完成開票，民進黨候選人吳怡農5萬4739票；國民黨候選人王鴻薇6萬519票。王鴻薇傍晚發表勝選談話，也向對手吳怡農喊話「再加油」，每次選戰都會有勝選者與敗選者，吳承接非常多支持者的期待，王呼籲所有政治人物本於初心再加油。

王鴻薇表示，這場選舉是2020年台北市長的延長賽，她成功接棒，讓台北市長蔣萬安未來拚台北市政無後顧之憂；這場選舉更是2024年總統大選前哨戰，今天選舉證明國民黨從11月26日九合一大選、12月18日嘉義市長選舉、至這次的立委補選，都是穩紮穩打贏得勝選，也展現團結合作精神，對2024年選戰是一劑強心針。

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王鴻薇承諾，未來仍會在原本台北市議員選區的松山、信義區進行選民服務，而且會與選區議員合作，第一時間會先謝票，同時處理選民服務。對於外界關心這次選舉有落跑議員爭議，是否可能影響新北市長侯友宜布局2024年總統大選，王鴻薇表示，曾有原議員選區的里長生日願望是希望她當選，許多信義區里長都為她拉票，王強調未來仍會信守承諾擴大服務，感謝里長們的諒解。

王鴻薇陣營今天下午在位於長春路的國民黨台北市黨部進行開票，但並未在戶外搭棚讓支持者一同開票，僅透過螢幕簡單開票。不過現場仍有零星民眾到特地支持，一位老先生表示，早上就投完票，原本在家中看開票，但最後決定到場給王鴻薇支持，並稱讚王是國民黨的年輕力量。王鴻薇在下午約5點20分抵達現場發表勝選感言，蔣萬安隨後也到場給王支持，眾人也高喊「王鴻薇加油！」

王鴻薇傍晚抵達國民黨台北市黨部發表勝選演說。（記者蔡思培攝）

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