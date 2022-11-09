談「大新竹合併」？高虹安密訪楊文科 林耕仁團隊2字回應

民眾黨新竹市長候選人高虹安今下午突然造訪國民黨新竹縣長楊文科，事後說明是談「大新竹合併」議題，對此，國民黨新竹市長候選人林耕仁（見圖）陣營團隊表示「尊重」，但未回應藍白合及棄保操作等議題。（記者洪美秀攝）

2022/11/09 18:17

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談「新竹縣市合併」？高虹安急訪楊文科 事後繼續住院

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安今天（9日）下午密訪國民黨新竹縣長楊文科，暢談「大新竹合併」議題。對此，國民黨新竹市長候選人林耕仁團隊傍晚發聲明，強調新竹縣市是共同治理生活圈，楊文科針對市政與新竹市長候選人交換意見，林耕仁競選總部表示「尊重」。

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高虹安今天身體不適神隱，在臉書PO出手臂打點滴照片報平安，下午卻在聯電前榮譽副董事長宣明智陪同下，密訪國民黨新竹縣長楊文科。

林耕仁團隊說，林耕仁與楊文科有良好溝通管道，也相互拜訪與溝通縣市合作相關議題，過去以來也針對交通、環保、經濟、建設等跨縣市議題有合作共識，楊文科也多次對林耕仁提出的新竹縣市合作相關政見給予高度肯定。

此外，高虹安與楊文科見面，外界解讀有藍白合或操作棄保等效應，林耕仁團隊並未正面回應，而是強調，楊文科上週六與林耕仁連袂出席造勢大會，營造正藍軍大團結態勢，更呼籲新竹縣、市「藍軍要團結」，林耕仁及競選團隊都感謝楊文科的肯定。

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