談「新竹縣市合併」？高虹安「請假」急訪楊文科 事後繼續住院

民眾黨新竹市長候選人高虹安（由左向右）今天下午抱病以立委身分，透過聯電前榮譽副董事長宣明智安排，拜會爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科，談新竹縣市和竹科3方未來如何合作。（記者黃美珠攝）

2022/11/09 18:50

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談「大新竹合併」？高虹安密訪楊文科 林耕仁團隊2字回應

〔記者黃美珠／新竹報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安今天上午才傳出身體不適住院，下午突以「立委」身分現身新竹縣政府，跨黨拜會爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科。居中穿針引線的聯電前榮譽副董事長宣明智說，這是高虹安的「請益」、「學習」之旅，「早有安排」。3人會後口徑一致強調，就新竹縣、市及新竹科學園區3方未來如何合作？哪些可現在提早合作達成共識，為未來「大新竹合併」後的「大發展」跨出第1步。

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楊文科上週六才與同黨的新竹市長候選人林耕仁合體造勢、接受前高雄市長韓國瑜「韓流」加持，今天卻跟林耕仁的對手高虹安會面，外界好奇這場選前倒數時刻的跨黨會面「林耕仁知不知道」？

楊文科說，他和高虹安的會面是「業務上」的溝通，這不必跟任何人做報備，只是很普通的意見交流，任何人要來跟他談，他都很願意，這也是他選擇在縣府的縣長室接待高虹安的原因。

由於今天高虹安因身體不適住院一度停止所有競選形成，因此下午她突然出現在縣府引起外界側目。

高虹安說，這次的會面是之前他們3人一起看攻城獅籃球賽時就約好的，今天身體不適是突發狀況，臨時取消不好意思，所以她點滴還沒打完先跟醫院請假來訪，結束拜會後立刻就趕回去醫院要繼續打點滴。

高虹安說，她之前因選舉行程和立院問政已佔了很多時間，後來要利用深夜準備面對大量且延續性的抹黑狀況，必須自己親自翻找資料，睡眠不足加上三餐不正常下才會身體不適，本以為就醫稍作治療就好，沒想到被要求要住院檢查。她和競選團隊討論後決定，明天以後的競選行程會儘量減少，但是重要的行程依舊會請假出席。

宣明智直言，4年前竹科的科技圈力挺當時沒沒無聞的楊文科出馬選新竹縣長，如今他政績亮眼。今年他們看到新竹未來的發展，加上高虹安志願「竹漂」、漂到新竹來斜槓，所以也強力推薦高虹安，支持她參選（新竹市長）。

宣明智說，他是新竹縣的縣政顧問，同時也關心新竹市的發展，所以幫忙安排高、楊會面，因為現在最重要的事情還是新竹縣、市的發展跟園區一起的合作。畢竟大新竹合併都談了很多，大家都有共識、也都嚮往合併之後能夠1+1+大於2。所以今天下午高虹安拜會楊文科最重要談的就是要怎麼合作。

至於會談的另1個議題，就是說：要合併之後再談合作嗎？有沒有合作的項目現在就可以展開？如果現在就展開會不會不用合併就可以1+1等於2.5以上？結果會談得很不錯，他認為他們為大新竹合併之後的大發展跨出了一步。

高虹安說，她用立委的身分向縣長楊文科請益。因為她對大新竹合併或是竹竹苗合併都是保持正面的態度。

她說，去年9月開始前新竹市長林智堅提出大新竹合併和後續升格的議題引發朝野和社會大眾非常多的關注，不能因為修法沒有達到最終的目的我們就停滯不前，就連當初林智堅說要在市府內成立的專案辦公室進度也不知如何。

她說，她和楊文科溝通很多新竹縣市共同必須要趕快解決的問題，像是交通、污水、土地產權，還有一些未來要發展的輕軌等，這些都有待新竹縣市必須儘快成立更好的溝通整合平台。

所以她把這些納入她最重要的政見之一，也承諾會在順利當選新竹市長以後，成立當初林智堅承諾要在市府內成立的專案辦公室。

她說，今天她獲得楊文科許多實務上的經驗，對於他未來跟新竹市可以有更多良善的溝通和實際的整合執行上有許多共識。她相信用這樣的方針去做後面的合作一定是非常的加分。

楊文科說，今天非常感謝宣明智很早就談到立委高虹安對於地方上的建設想法要跟他溝通，他很佩服高虹安對整個新竹的產業發展怎樣提供更好的幫助，所以他在會中提出未來要成立「園縣市合作平台」，其次也就縣市的交通、教育、飲水方面問題跟高虹安交流分享。

楊文科說，他相信這對未來的（新竹）縣市長來講能夠這樣交流是非常正面的事情，所以他覺得今天的交流純粹就地方的發展有做一些溝通是很好的事情。

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