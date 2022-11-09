鍾東錦被控竊占國土蓋違建 謝福弘：縣府公務人員備感壓力

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘（中）說，鍾東錦不僅嚴重傷害苗栗的形象，也讓苗栗縣政府公務人員備感壓力。（謝福弘競選總部提供）

2022/11/09 17:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今（9）日被時代力量立委陳椒華、邱顯智指控涉嫌竊占國有地蓋違建。國民黨苗栗縣長候選人謝福弘說，鍾東錦不僅嚴重傷害苗栗的形象，也讓苗栗縣政府公務人員備感壓力。

謝福弘說，鍾東錦除了隱匿自身前科、財產申報爭議，還是砂石業投資違法的事跡一一現形，這些負面踢爆一次又一次躍上新聞版面讓全台灣都清楚看見，也嚴重傷害苗栗的形象。

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謝福弘說，苗栗縣政府正在清查獅潭的縣有地是否也遭鍾東錦違法竊占，但也讓縣政府一個頭兩個大，未來如果讓經常有違法爭議的人領導苗栗，一定會害到更多公務員，可能被追究怠忽職守，或承受更多莫名的刑責為別人背黑鍋。

謝福弘強調，公務員都有為家鄉服務的熱血和熱心，但絕對不能為別人違法的行跡背黑鍋，現在違法事跡一爆再爆，會有多少公務員粉身碎骨，又會讓多少苗栗人為了家鄉一直被爆出負面新聞感到難堪。

謝福弘指出，日前立委到卓蘭會勘對苗栗基層公務員造成震撼，公務員一再傳訊息給他的競選團隊，他也能理解公務員們身在公門有服從長官決定的壓力，但是如果連領導人都有一大堆違法爭議，未來縣長違法怎麼辦？難道要公務員在每一次立委和中央查辦時都當代罪羔羊嗎？他也再次對公務員喊話，投票選出清清白白的縣長，才能讓公務員安心，也讓廣大縣民放心。

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