阮昭雄打造「臺灣小英雄號」 街頭宣講18歲公民權投票

台北市議員阮昭雄（中排左二）打造「臺灣小英雄號」宣講車，上週起在北台灣巡迴開講，右為壯闊台灣理事長吳怡農。（阮昭雄辦公室提供）

2022/11/09 16:51

〔記者何玉華／台北報導〕今年九合一大選將同時舉行18歲公民權的修憲複決投票，根據壯闊台灣聯盟的調查，距離通過門檻965萬票，約還差100萬票，台北市議員阮昭雄為了深入大街小巷宣傳，打造「臺灣小英雄號」宣講車，上週起在北台灣巡迴開講，並將安排時間與民進黨台北市長候選人陳時中一起上街宣傳。

阮昭雄今（9）日與壯闊台灣創辦人吳怡農及民進黨「國務青」，一起出席陳時中競選總部青年挺阿中暨公布《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲記者會，會中也關心18歲公民權的修憲複決投票，呼籲年輕人11月26日，用選票支持最挺青年的陳時中，一票投12（號）、一票投18（歲），讓台灣民主更前進。

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阮昭雄指出，18歲公民權是權利義務對等也是國際主流，更是台灣社會共識。台灣最高民意機關立法院在今年3月25日，經由出席的108位立委表決全數通過，包括立委蔣萬安也投下同意票，現在憲法修正案交由公民複決。他表示，早年有上過「三民主義」課程的人都知道，孫文主張公民複決是主權在民的重要表現，蔣萬安及其他國民黨公職理應繼承孫文的思想，但很可惜，現在都是民進黨和陳時中在推動18歲公民權，擴大公民參政的權利；陳時中也是唯一一位在辯論台上倡議18歲公民權的人。

為了深入大街小巷宣傳，阮昭雄打造「臺灣小英雄號」宣講車，上週開始在北台灣巡迴宣講，除了邀請吳怡農和前文化部長鄭麗君，也召集到許多議員候選人參與；他強調，候選人在選舉期間最重要的是宣傳自己，這些候選人願意把寶貴的時間和媒體版面用在宣傳18歲公民權，不外乎希望台灣民主更進步；他也跟陳時中競選總幹事吳思瑤約好，「臺灣小英雄號」未來會與陳時中合作，一起上街宣傳。

吳怡農說，從8月中到10月中進行兩波民調，針對18歲公民權的投票同意比例已經達到45%，剩下約100萬票的差距，只要加強跨年齡層推動，讓更多年長者知道，一定能夠讓修憲案順利通過。

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