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    宜蘭五校聯合倡議18歲公民權 11/12兵分五路街頭開講

    宜蘭縣五校聯合倡議18歲公民權修憲複決案，圖為10月倡議活動。（羅商林暟芯提供）

    宜蘭縣五校聯合倡議18歲公民權修憲複決案，圖為10月倡議活動。（羅商林暟芯提供）

    2022/11/08 18:45

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕「青春自主權，此時此刻不能延！」18歲公民權修憲複決11月26日與大選一同登場，慈心華德福、蘭陽女中、宜蘭高中、宜蘭高商、羅東高商學生會，聯合舉辦倡議活動，邀請大家週六（11月12日）兵分五路上街說明，盼喚起大眾關注，投下同意票。

    17歲慈心華德福學生杜孟軒、黃柏翔，是五校聯合倡議正、副召集人。黃柏翔說，各黨一致同意修憲案，聲量和熱度大減，但通過門檻高達965萬票，需大眾關注和支持；他們雖無法投下同意票，但此案與他們息息相關，更直接決定2024大選能否投票，見外縣市學生組織紛紛做出行動，希望宜蘭也能跟進，因此聯繫各校學生組織，獲四校響應。

    黃柏翔認為，無法用選票爭取權益的情況下，若選舉結果與預期不同，只能私下抱怨；複決案一旦通過，青年不但能表達意見，政治人物為了抓住青年選票，政策有望更加多元，並顧及青少年。

    上月9日，五校15名學生在羅東火車站附近進行小型宣傳，拿手牌、宣傳面紙，向路人、店家介紹複決案；本週六則擴大規模，從新月麥當勞、宜蘭火車站、羅東火車站、羅東夜市、蘭女正門，兵分五路上街開講，五校更拍影片廣邀學生和民眾一起上街，網路報名獲響應。

    蘭女學生呂雯倩說，實際宣講後，發現多數民眾不知道複決案，連她的家人也不太清楚。蘭女學生林昀蓁表示，有人以18歲時沒人幫忙爭取為由，不想替現今年輕人投同意票；更多有權利投票的人，覺得與他們無關，因此宣講更顯重要。

    面對社會上的反對聲音，例如18歲容易被洗腦，是否足夠成熟投票？黃柏翔認為，洗腦與否和年齡無太大相關，況且18歲就要承擔刑法、民法上的義務，能獨立報稅，犯罪也要獨自承擔，在這些前提下，應該是要強化媒體識讀能力，而不是砍掉年輕人權利。

    蘭女班聯會主席林芷晴說，18歲可以做很多人生決定，學投資、買車、獨立生活，為什麼不能有表達意見的投票權？現今年輕人有很多不同想法，若能通過，能讓社會有更多元的聲音。

    宜蘭縣五校聯合倡議18歲公民權修憲複決案，圖為10月倡議活動。（慈心華德福杜孟軒提供）

    宜蘭縣五校聯合倡議18歲公民權修憲複決案，圖為10月倡議活動。（慈心華德福杜孟軒提供）

    宜蘭縣五校聯合倡議18歲公民權修憲複決案。（慈心華德福杜孟軒提供）

    宜蘭縣五校聯合倡議18歲公民權修憲複決案。（慈心華德福杜孟軒提供）

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