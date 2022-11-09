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    陳時中真心推18歲公民權 阮昭雄：有人打假球

    台北市議員阮昭雄說，推動18歲公民權複決投票，「誰打假球，一目了然」。（記者何玉華攝）

    台北市議員阮昭雄說，推動18歲公民權複決投票，「誰打假球，一目了然」。（記者何玉華攝）

    2022/11/09 14:33

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中真心挺青年，不僅利用珍貴的電視辯論時間宣傳年底的18歲公民權複決投票，也直接上街頭宣講，台北市議員阮昭雄說，今年3月25日立法院全票通過公民權下修到18歲，國民黨台北市長候選人蔣萬安也在場，但其後實際推動的只有民進黨、陳時中，「誰打假球，一目了然」；陳時中競選總幹事吳思瑤呼籲，檢視每一位候選人是否真心的投入對年輕人參政權的推動，而不是用口號。

    吳思瑤說，本週起會有不同的人「每日一挺」陳時中，總部也會公布「每日一歌」，傳遞正向、光明的能量；今天是「青年人挺阿中」，以及公布台語金曲歌王王俊傑創作、演唱的「聽見改變的聲音」，詞曲讓人朗朗上口，陳時中也非常喜歡，希望有一天他可以唱給大家聽。

    現場還有民進黨號召高中生、大學生、研究生組成宣講18歲公民權的「國務青」10多名成員到場，分享陳時中日前在各行政區平均兩天1次的街講宣導，以實際行度支持年輕人；阮昭雄說，今年3月25日，立法院全票通過公民權下修到18歲，當時蔣萬安也在場；但真正推動年底的複決投票，只有民進黨、陳時中在做，陳時中不只在政見發表會提到，也在街頭宣講，「誰在打假球，一目了然」。

    吳思瑤表示，民進黨跟陳時中都真心誠意地在推動，陳時中是唯一在珍貴的電視辯論會時間宣講18歲公民權複決投票，各界要檢視每一位候選人對年輕人的參政權是否真心地用行動投入，而不是用口號。

    與會的還有積極投入宣講「18歲公民權」的壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農，他說，8月到10月進行的兩波民調發現，原本不到4成的民眾知道且會去投票，距投票過關還差200萬票，經過各個團體的努力，10月已經進步到有45%的民眾會去投票，距離目標還差100萬票；尤以年長者有超過22%不知道這議題要投票，需要跨齡一起來努力，只有陳時中願意跟所有年齡層溝通。

    陳時中競總於今（9）日召開「每日一挺」青年挺阿中暨公布《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲記者會。 （記者何玉華攝）

    陳時中競總於今（9）日召開「每日一挺」青年挺阿中暨公布《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲記者會。 （記者何玉華攝）

    壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農說，年長者還有超過22%不知道18歲公民權複決投票案。（記者何玉華攝）

    壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農說，年長者還有超過22%不知道18歲公民權複決投票案。（記者何玉華攝）

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