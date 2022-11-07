青民協推18歲公民權影片 正副總統火速響應催票

台灣青年民主協會今推出「挺年輕・世代同行」18歲公民權宣傳影片，呼籲11月26日支持18歲公民權並投下同意票蔡英文總統及副總統賴清德都留言響應。（圖擷自YouTube）

2022/11/07 19:08

〔記者陳昀／台北報導〕台灣青年民主協會今推出「挺年輕・世代同行」18歲公民權宣傳影片，邀請跨領域名人一同呼籲11月26日支持18歲公民權並投下同意票，兼任民進黨主席的蔡英文總統及副總統賴清德都留言響應，呼籲大家一起拉票，讓修憲複決過關；蔡總統也搶先轉發，呼籲大家一起同意，讓年輕世代可以決定國家的未來。

蔡英文指出，有人18歲的時候就開始打工，也有人18歲時，考了駕照開始壯遊，很多人的18歲，都可能做了影響未來的關鍵決定；每個人的18歲經歷，可能都不一樣，但一樣的是，我們要開始為自己負責任。

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蔡英文表示，18歲成年應該是一種祝福，而不是限制，我們可以充滿志氣、充滿冒險的精神，為自己負責任做決定，當然也應該可以行使自己的權益。

蔡英文強調，讓18公民權過關，不只是為了接軌國際，每一次台灣面對挑戰，年輕朋友都是推動國家更進步的關鍵力量，我深深相信，台灣要更好，就需要年輕朋友的參與。

蔡英文也呼籲大家一起投下同意票，請讓我們一起同意，年輕世代可以決定國家的未來，也一起同意，心愛的台灣可以更好更進步。

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