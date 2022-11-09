陪竹縣議員候選人掃街 柯媽：白色力量是最好代表

台北巿長柯文哲的父、母親，今（9）日上午陪同台灣民眾黨新竹縣竹北選區議員候選人陳立基等人，前往竹北天后宮參拜並到市場掃街拜票，向鄉親大力候選人。（民眾黨新竹縣黨部提供）

2022/11/09 15:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北巿長柯文哲的父母親，今（9）日上午陪同台灣民眾黨新竹縣竹北選區議員候選人陳立基等人，前往竹北天后宮參拜並到市場掃街；柯媽說，陳立基是台大博士，在新竹落地生根，是工研院研究人員出身，深諳產業特性跟勞工問題，人品學識優質，是竹北議員候選人最好的選擇，也是白色力量最好的代表。

柯媽與柯爸今早到竹北天后宮參拜，祈求陳立基高票勝選，同時柯媽也前往零售市場向民眾致意，向選民推薦竹北市第一選區市民代表候選人林俊智，以及竹東第四選區候選人鍾心渝。

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陳立基競選團隊表示，陳博士長期協助企業做技術升級，爭取國家資金挹注提升開發技術能量，擴展產能的同時也增加就業機會，驅動勞動市場，促進經濟發展，是難得的產業人才，去年曾榮獲全國模範勞工殊榮，也投身工會事務，擔任工研院工會理事，與勞工站在一起解決問題、進行勞資對話及勞資協商，當選後他也要當選民的靠山。

民眾黨新竹縣黨部表示，林俊智是社工碩士，長期關注社福政策投入弱勢社福照顧服務，也希望能透過爭取市民代表服務的機會，擴大能量貢獻竹北市民；照顧弱勢的工作是永續不間斷的，需要專業人員整合相關資源做最有效的運用。

鍾心渝在竹科半導體任職多年，時常利用時間參加社區營造，期望盤點社區資源閒置空間，進一步活化利用，今天特地到竹北參訪。

柯媽到竹北市場拜票，向攤商推薦縣議員候選人陳立基博士，是工研院研究人員出身，深黯產業特性跟勞工問題，人品學識相當優質，是白色力量最好的代表。 （民眾黨新竹縣黨部提供）

台北巿長柯文哲的父、母親，今日上午陪同台灣民眾黨新竹縣竹北選區議員候選人陳立基等人，前往竹北天后宮參拜並到市場掃街拜票，向鄉親大力候選人。（民眾黨新竹縣黨部提供）

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