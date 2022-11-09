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    疫情影響中市商圈店家陸續停業 綠營市議員候選人籲市府正視問題

    市議員陳淑華指很多逢甲商圈反映人潮不如以往。（陳淑華提供）

    市議員陳淑華指很多逢甲商圈反映人潮不如以往。（陳淑華提供）

    2022/11/09 15:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕受疫情影響，台中市包括一中商圈、逢甲商圈以及忠孝夜市許多店家陸續停業，民進黨市議員候選人陳淑華、陳俞融及陳雅惠接獲眾多商家的反映，共同呼籲市府正視問題，期盼商圈、夜市振興不能只靠1年才1次的購物節，必須優化商圈品質，輔導業者發展商圈特色，配合更多企劃與活動，才能找回去失的人潮。

    經發局表示，自疫情解封後，市府辦理諸多各類商圈行銷活動，例如豐原復興商圈及東海藝術街萬聖節、繼光商圈歌唱比賽等，帶動周邊經濟發展。另目前正在辦理商圈評鑑，由學者、專家及市府各機關單位一同走訪商圈，觀察到豐原復興商圈及大里商圈的空店數逐漸減少，尤其一中商圈人潮陸續回流，經濟逐漸回暖。

    西屯區市議員候選人陳淑華、北區陳俞融及東南區陳雅惠皆表示，台中市許多商圈店家受疫情衝擊陸續停業，日前有網友PO文表示路過發現一中街經營超過30年的「嘟嘟連鎖茶飲DoDo」宣佈停業，其實逢甲商圈、忠孝夜市等以古早味聞名夜市都感受到寒冬，攤商都表示人流、生意都很不好，「真稀迷」。

    陳淑華強調，很多逢甲商圈的攤商、住戶反映，近期商圈晚上趴地乞討的民眾變多了，本來長期只有逢甲路二十巷跟逢甲路口一個位置由兩人輪流趴地，但現在新增了麥當勞路口、屈臣氏門口等三處位置，市府不能再坐視下去。

    陳俞融表示，資料顯示，一中商圈假日人潮以往平均有6萬人次，如今減少50%，只剩下3萬人次，市府不能再迷信靠著一次購物節活動，就奢望振興商圈，一中商圈需要的是更多活動經費，她當選後一定會爭取舉辦行銷活動，透過商圈輔導計畫，活絡商圈經營，找回昔日的活力和人潮，促進北區商業發展。

    陳雅惠則表示，除了逢甲及一中兩大商圈外，以美食聞名的忠孝夜市近期也面臨人潮衰減的困境，她從小就在忠孝夜市附近長大，最近許多業者向她反映，生意差了很多，快經營不下去，問她該怎麼辦？讓她很著急，究竟「百姓的生計不能再等下去！」

    陳雅惠表示，忠孝夜市近期面臨人潮衰減的困境。（記者蘇金鳳攝）

    陳雅惠表示，忠孝夜市近期面臨人潮衰減的困境。（記者蘇金鳳攝）

    陳俞融表示，資料顯示一中商圈假日人潮以往平均有6萬人次，如今減少50%。（陳俞融提供）

    陳俞融表示，資料顯示一中商圈假日人潮以往平均有6萬人次，如今減少50%。（陳俞融提供）

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