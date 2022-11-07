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    陳柏惟陪陳玄曄大肚掃街 懇請「疼惜柏惟、票投玄曄」

    陳柏惟（左一）今晚陪同陳玄曄（右二）在大肚遊園路掃街拜票，懇請鄉親「疼惜柏惟、票投玄曄」，讓他繼續回來當「助理」服務鄉親。（記者陳建志翻攝）

    陳柏惟（左一）今晚陪同陳玄曄（右二）在大肚遊園路掃街拜票，懇請鄉親「疼惜柏惟、票投玄曄」，讓他繼續回來當「助理」服務鄉親。（記者陳建志翻攝）

    2022/11/07 21:36

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市議員第3選區（烏日、大肚、龍井區）候選人陳玄曄今天晚上再度由前立委、堂弟陳柏惟陪同，前往遊園路站路口、掃街拜票，不少民眾見到他們都非常開心。陳柏惟強調，過去團隊在大肚爭取了30億的大肚、和美大橋興建、近3千萬自來水管汰換經費，改善多所學校、公園與體育館設備更新等，現在看到學生有安全的設備可用、鄉親用水更方便，覺得相當欣慰，不過還有都市計畫檢討、社會住宅、捷運藍線與坪頂站等更多政策與建設來不及做，懇請鄉親「疼惜柏惟、票投玄曄」，讓地方的進步持續下去。

    陳玄曄表示，遊園路一帶可連結中部科學園區、台中工業區、精密科學園區，人多密集，需要更多規劃來減少居民生活的不便。若當選，他會要求大肚都市計畫加速通盤檢討，並爭取立體停車場、社會住宅、藍線捷運坪頂站，讓地方經濟更活絡外，也讓居民生活更方便。

    陳柏惟則說，自己在中央爭取了建設大肚、和美大橋的30億經費，但到了地方政府手上卻進度緩慢，直到上個月才「盛大」開工，讓人不懷疑是選舉操作都難！加上捷運藍線、海線鐵路雙軌化等，類似的狀況一再發生，原本能趕快做好的都一再拖延，只有賣地、買廣告最快！面對許多飛速進步的縣市，台中不能再慢下去，需要由行動派市長蔡其昌、最認真的議員陳玄曄來共同推動大肚的進步。

    陳柏惟說，近來全台輔選走透透，路上許多鄉親表示「很想念你！」強調怎麼走還是自己的選區最親切、最溫暖，呼籲鄉親與支持者「疼惜陳柏惟、票投陳玄曄」，讓他回來「當助理」，繼續共同打拼、讓烏大龍更好。

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