竹縣府公布捷運路網6大路廊 周江杰：山前線才是正確解方

民進黨新竹縣長候選人周江杰不認同國民黨對手楊文科所領軍的縣府團隊打造的大眾捷運路網6大路廊，強調只有他的「山前線」才是正解。（記者黃美珠攝）

2022/11/07 18:32

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天發佈今年第N次有關縣府所規劃的「大眾捷運路網6大路廊」，繼3週前「再度」強調拍板定案且將在11月中提送交通部審議。民進黨新竹縣長候選人周江杰說「且慢」！因為縣內各鄉鎮大眾運輸系統都在萎縮，楊文科這個捷運路網，先不論工程可行性如何，光營運就是個很大問題，因為根本不會有人搭！楊文科陣營表示，不回應。

周江杰說，要讓既有的大眾運輸系統連結各鄉鎮市，首先這些鄉鎮就要有各自的公車、ubike，配合各地發展政策，循序漸進才可能養出有需求的乘客。若只是服務學生，台鐵內灣支線就是教訓，營運成本不夠以致虧錢，觀光業也持續萎縮。

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周江杰說，他推動的「山前線」大眾快捷運輸系統，規劃以環狀固定、穩定的運輸系統班次來解決前述問題。

以高鐵新竹站為核心，連接芎林、橫山、關西、新埔，最後經喜來登遠百商圈回到高鐵新竹站，計畫銜接台鐵既有的湖口、新豐、竹北、竹市、竹東，成為大新竹地區最初步的一個捷運串連作法。

他要讓「山前線」搭配台3線發展出智慧農業園區、科技服務園區、智慧物流園區，連結寶山、竹科，讓台3線成為全新的智慧產業科技廊道，均衡縣內鄉鎮的發展。

周江杰表示，縣府今天所發佈的新聞內容跟3週前的幾乎如出一轍，只是縣長楊文科日前聽取整個路網規劃的期末報告後拍板定案。

一樣是竹北藍線、新豐竹北黃線、湖口紫線、竹東棕線、藍線延伸芎林、藍線延伸新埔共6大路廊，並預留竹科串接寶山鄉、桃園市機場捷運線延伸到湖口鄉的可能性。同樣要在本月中旬提送交通部審議，而縣府也配合中央審查程序，爭取2024年先完成藍線的可行性研究。

前述「藍線」，路徑是「高鐵特定區－竹北－新竹」，縣府將搭配台鐵南竹北站的爭設，計畫路線從高鐵走竹北光明6路後轉進博愛街，經南竹北站去新竹市。

「藍線延伸芎林」是「芎林－高鐵特定區」之間，縣府規劃自高鐵新竹站後轉進台知園區再入芎林，計畫在國3的竹林交流道附近產業園區做終點。

「藍線延伸新埔」部分，走「新埔-高鐵特定區」，也就是同樣從高鐵新竹站出發，經過「傳說」已久的埔東隧道計畫路線，抵達新埔田新外環道。

黃線，「新庄子－新豐－竹北－新竹」計畫路線從新豐鄉公所所在的新庄子出發，沿康樂路經明新科大台1線後南下，一直到目前的台鐵竹北站後站為止。

棕線，「竹東－二重埔－竹科」起自竹科，出了竹科來到高鐵橋下連絡道再轉進竹東中興路，一路開往北興路、未來的竹東交通轉運中心。

紫線「湖口－新竹工業區－竹北」是目前唯一還有可能生變的，因為還未獲得台鐵首肯共用路廊，目前暫定從湖口出發經新竹工業區後，沿著竹北環北路來到縣治區。縣府希望最終能改與台鐵共用路廊，導引到台鐵南竹北站去。

爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科（中）今天透過縣府公告他所規劃的大眾捷運路網6大路廊，這已經是縣府團隊今年第N次大吹大擂這個路網計畫。（竹縣府提供）

新竹縣政府今天再次大吹大擂「新竹縣大眾捷運路網6大路廊」本月中要送交通部審議。（竹縣府提供）

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