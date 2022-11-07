竹縣府公布捷運路網6大路廊 周江杰：山前線才是正確解方
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天發佈今年第N次有關縣府所規劃的「大眾捷運路網6大路廊」，繼3週前「再度」強調拍板定案且將在11月中提送交通部審議。民進黨新竹縣長候選人周江杰說「且慢」！因為縣內各鄉鎮大眾運輸系統都在萎縮，楊文科這個捷運路網，先不論工程可行性如何，光營運就是個很大問題，因為根本不會有人搭！楊文科陣營表示，不回應。
周江杰說，要讓既有的大眾運輸系統連結各鄉鎮市，首先這些鄉鎮就要有各自的公車、ubike，配合各地發展政策，循序漸進才可能養出有需求的乘客。若只是服務學生，台鐵內灣支線就是教訓，營運成本不夠以致虧錢，觀光業也持續萎縮。
請繼續往下閱讀...
周江杰說，他推動的「山前線」大眾快捷運輸系統，規劃以環狀固定、穩定的運輸系統班次來解決前述問題。
以高鐵新竹站為核心，連接芎林、橫山、關西、新埔，最後經喜來登遠百商圈回到高鐵新竹站，計畫銜接台鐵既有的湖口、新豐、竹北、竹市、竹東，成為大新竹地區最初步的一個捷運串連作法。
他要讓「山前線」搭配台3線發展出智慧農業園區、科技服務園區、智慧物流園區，連結寶山、竹科，讓台3線成為全新的智慧產業科技廊道，均衡縣內鄉鎮的發展。
周江杰表示，縣府今天所發佈的新聞內容跟3週前的幾乎如出一轍，只是縣長楊文科日前聽取整個路網規劃的期末報告後拍板定案。
一樣是竹北藍線、新豐竹北黃線、湖口紫線、竹東棕線、藍線延伸芎林、藍線延伸新埔共6大路廊，並預留竹科串接寶山鄉、桃園市機場捷運線延伸到湖口鄉的可能性。同樣要在本月中旬提送交通部審議，而縣府也配合中央審查程序，爭取2024年先完成藍線的可行性研究。
前述「藍線」，路徑是「高鐵特定區－竹北－新竹」，縣府將搭配台鐵南竹北站的爭設，計畫路線從高鐵走竹北光明6路後轉進博愛街，經南竹北站去新竹市。
「藍線延伸芎林」是「芎林－高鐵特定區」之間，縣府規劃自高鐵新竹站後轉進台知園區再入芎林，計畫在國3的竹林交流道附近產業園區做終點。
「藍線延伸新埔」部分，走「新埔-高鐵特定區」，也就是同樣從高鐵新竹站出發，經過「傳說」已久的埔東隧道計畫路線，抵達新埔田新外環道。
黃線，「新庄子－新豐－竹北－新竹」計畫路線從新豐鄉公所所在的新庄子出發，沿康樂路經明新科大台1線後南下，一直到目前的台鐵竹北站後站為止。
棕線，「竹東－二重埔－竹科」起自竹科，出了竹科來到高鐵橋下連絡道再轉進竹東中興路，一路開往北興路、未來的竹東交通轉運中心。
紫線「湖口－新竹工業區－竹北」是目前唯一還有可能生變的，因為還未獲得台鐵首肯共用路廊，目前暫定從湖口出發經新竹工業區後，沿著竹北環北路來到縣治區。縣府希望最終能改與台鐵共用路廊，導引到台鐵南竹北站去。