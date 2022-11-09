控衛福部幫高端補考 國民黨團告發薛瑞元、周志浩圖利罪

立法院國民黨團今日召開「高端審核疾管署竟當槍手 國民黨團提告圖利」記者會，書記長李德維主持、副書記長林思銘出席。（記者王千豪攝）

2022/11/09 15:04

〔記者王千豪／台北報導〕立法院國民黨團近日猛攻高端相關議題，今日由黨團書記長李德維代表赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪等。李德維表示，衛福部不僅為高端補考、代答，還自己審查過關，如果公務員可以這樣護航，中華民國還有法治嗎？

國民黨團今日召開記者會，黨團副書記長林思銘表示，黨團今早到台北地檢提交告發狀，告發薛瑞元、周志浩，這2個人對高端疫苗保護力的報告，竟然是由疾管署補考、繳作業，且疾管署也自認，這是不爭的事實，足以證明被告2人公然護航圖利高端，呼籲司法單位要徹查。

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李德維指出，7月27日高端送交保護力效益報告給衛福部，同日衛福部就公告修訂「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」，讓原本只有藥廠提出EUA（緊急使用授權）申請，增訂疾管署也可以申請，並容許疾管署不必經人體研究倫理委員會審查，就可搜集施打疫苗民眾資訊，讓大家覺得「真的是惡質、可惡、不要臉、玩法弄法」。

李德維痛批，衛福部幫高端補考、代答，而且還自己審查過關，這不是圖利，什麼是圖利？假如有這樣子的公務員繼續為高端護航圖利，中華民國還有法律、法治？

李德維質問，薛瑞元、周志浩有為其他藥廠做相關的服務嗎？還是要掩護、遮蓋什麼？又為了民進黨台北市長候選人陳時中選舉？為了高端股價獲利？還是為了衛福部過去錯發高端EUA，找相關理由掩護自己過往過失？

李德維呼籲，希望司法單位秉持公正立場，好好查辦相關訊息、內容。中華民國的法治跟制度，不可以讓少數公務員及惡質廠商玩弄，國民黨團會持續追查下去。

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