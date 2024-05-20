盧秀燕向議會請假出席總統就職 中市副市長黃國榮：感謝議會配合

副市長黃國榮代表盧秀燕出席總質詢，感謝市議會成全。（記者蘇金鳳攝）

2024/05/20 10:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行市政總質詢，由於今天正逢賴清德520就職，中市長盧秀燕認為是國之大典，因此請假到下午1點50分再趕回市議會質詢，由副市長黃國榮代理，他表示，520新總統就職非常重要，很多外國使節都會來，市長盧秀燕考量是國家大典因此請假，感謝議會配合。

由於盧秀燕今天向市議會請假至1點50分，因此民進黨市議員紛紛跟國民黨市議員對調，同意調到第一位質詢的國民黨市議員楊啟邦表示，因為是國之大典，他同意對調。

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副市長黃國榮表示感謝，今天是市議會的市政總質詢，是議會議程中非常重要環節，是所有議員最重視的權利，每一個議員都會質詢，尤其是針對市長質詢的事項。

黃國榮表示，不過，520有總統就大典，對一個國家而言是非常重要的慶典，不管是有邦交或沒有邦交的外國使節都會來，如同國外總統就職，中華民國也會組訪問團參加，因此對每一個國家而言，總統就職是非常重要事。

黃國榮表示，六都的首長都有受邀，因為是國家慶典要參加，市長盧秀燕對議會也很重視，但有些事情需要評估，但因為有些議員一定要質詢到市長，非常感謝議會能成全。

市議員楊啟邦表示，盧秀燕為參加520請假，但因為是國之大典，他願意被調到第一位。（記者蘇金鳳攝）

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