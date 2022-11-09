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    首頁　>　政治

    砲火由白轉綠！ 林耕仁：林智堅讓竹市動物園變標本館

    國民黨新竹市長候選人林耕仁今日出席立法院國民黨團記者會，指控前新竹市長林智堅推動的動物園再生計畫，讓動物園變成動物標本館。（記者王千豪攝）

    國民黨新竹市長候選人林耕仁今日出席立法院國民黨團記者會，指控前新竹市長林智堅推動的動物園再生計畫，讓動物園變成動物標本館。（記者王千豪攝）

    2022/11/09 12:44

    〔記者王千豪／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁近日猛攻民眾黨候選人高虹安，引發外界高度矚目。不過，林耕仁突然休兵並將砲火轉向前新竹市長林智堅，痛批新竹市立動物園再生計畫，讓動物品種數量從70幾種降至30多種，並指控林智堅讓「動物園變標本館」。

    林耕仁今日北上立法院出席國民黨團記者會，指控林智堅推動的動物園再生計畫，不僅花費3.76億元，施工期間動物陸陸續續死亡，沒有活動空間；重新開幕後，人瑞紅毛猩猩摔死、紅毛猩猩狠甩山羌等事頻傳，且動物品種從70幾種降到30幾種，遇死不補，動物園變成動物標本館。

    新竹市議會國民黨團書記長陳治雄指出，市府的「將軍村修復案」預算花了2億多，卻找來沒有經驗的建築師，更沒有按照「復舊如舊」進行，設計一再變更追加預算。國民黨立委鄭正鈐也說，新竹市的公共品質金玉其表、敗絮其中，他們希望11月26日換黨執政，把弊案攤在陽光下。

    立法院國民黨團總召曾銘宗表示，剛剛提到兩個個案，相關經費到底有沒有用在刀口上，他會在財委會提案，要求審計部進行專案的查核，假設發現過程中有涉及不法，他們也會請審計部移送法辦。

    立法院國民黨團書記長李德維總結，黨團非常關心45萬市民的權利，林耕仁特別提出動物園的狀況，這是繼棒球場以後，讓大家非常意外的事情，花將近4億元公帑，結果動物種類砍半，相關動物在悲憫，並預告未來會持續揭弊。

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