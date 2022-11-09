柯文哲批遇到政治就轉彎 林耕仁回嗆：睜眼說瞎話、做錯不知悔改

國民黨新竹市長候選人林耕仁今日出席立法院國民黨團記者會，會後媒體關注砲火轉向原因，林耕仁回應，希望選舉回歸市政探討。（記者王千豪攝）

2022/11/09 11:16

〔記者王千豪／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁近日猛攻民眾黨候選人高虹安涉嫌公款私用、暗藏小金庫，民眾黨主席柯文哲批，林耕仁指控前應先證明資料屬實、交代來源，揚言有犯法就拿出證據，別遇到政治就轉彎。對此，林耕仁回批，柯睜眼說瞎話，做錯了還不知悔改。

林耕仁今日出席立法院國民黨團記者會，將砲火轉向前新竹市長林智堅、民進黨新竹市長候選人沈慧虹，質疑新竹市立動物園、將軍村修復工程有弊端。會後媒體關注砲火轉向原因，林耕仁則說，希望選舉回歸市政探討。

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針對今日特地北上立法院召開記者會，林耕仁說，他想市政討論是市民的期待，他們希望過去7年多來，林智堅和沈慧虹烙跑二人組在新竹期間，到底做了多少的事情、有多少的弊端，必須讓全國的百姓知道。

外傳立法院民進黨團總召柯建銘提供高虹安相關資料，林耕仁說，任何事情都要公開透明，國民黨團永遠跟人民走在一起，選舉是一個短暫的時間，但是市政是大家所共同期待的，應該回歸市政探討。

是否接到黨中央的關切電話，林耕仁回應，選舉眾說紛紜，他們的共識就是希望回歸到市政探討，讓全民知道他們的政策、願景、操守、能力。

對於競選總部榮譽主委林政則說高虹安不是壞人，林耕仁澄清，林政則是人人好，且做人厚道、宅心仁厚，對每一個人，都說謝謝，這是他個人的本質。林重申選舉聚焦政策、能力操守上面，並再次強調這是共識。

林耕仁也回應柯文哲批評「遇到政治就轉彎」，林說，他想大家都很清楚，柯文哲常常睜眼說瞎話，民眾黨只剩下清廉這塊招牌，做錯了還不知道悔改，社會自有公評，並強調他們的資料有所本，是吹哨者提供的，他們會先保留。

媒體追問，是否暫停打高虹安，林耕仁說，現在是選舉期間，要回歸市政討論。整場媒體提問下來，林耕仁未正面回應問題，僅不斷重申回歸市政討論。

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