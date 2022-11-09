內幕》高虹安被告發詐領助理費案 北機站這天前不會有「大動作」

本月7日，高虹安主動赴北機站說明。（讀者提供）

2022/11/09 11:24

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安近來被國民黨新竹市長候選人林耕仁踢爆，聘用男友當公費助理，媒體也接著曝光檢舉函，提及吹哨者向調查局告發高虹安男友在永齡基金會任職、年領600萬元，疑涉嫌利用職務機會詐領財物、刑法偽造文書等罪。據了解，調查局已展開蒐證，但為避免偵查行動影響選情，且仍需清查金流及另配合檢方其它查賄任務，選舉投票日前，承辦此案的北部地區機動工作站將不會有「大動作」。

關於高虹安被檢舉聘用男友涉嫌詐領助理費一案，調查局長王俊力今天赴立院業務報告時表示，將依照客觀證據查明真相，勿枉勿縱，調查局辦案均秉持行政中立立場，所收到的相關檢舉資料，已發交北機站辦理，未來將在檢察官的指揮之下，依照既有的偵查程序，依照客觀證據查明真相，他相信本案將勿枉勿縱。

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據了解，王俊力之所以提到「未來」將在檢察官的指揮之下等字句，即是因為北機站目前仍持續蒐證之中，還未報請檢方指揮，針對類似此類涉及選舉公平的社會矚目案件，檢察官會否發動搜索及約談等進一步的偵查行動，除了視承辦檢察官手中所掌握事證，決定是否有必要向法院聲請核發搜索票之外，甚至還會召開「專案會議」，由檢察長定調是否執行。

而針對高虹安被告發涉及詐領助理費等案，除了北機站接獲檢舉人提供的兩封檢舉函之外，新竹地檢署也有接獲民眾告發高虹安，已分「他字案」調查中。由於北機站的轄區同時涵蓋了新竹、台北等兩地檢署的管轄，未來北機站可視手中掌握的事證及被告所在位置，決定報請由新竹或是台北地檢署指揮偵辦，兩個地檢署也均有管轄權。

此外，最高檢察署秉持「有聞必查、有據必辦」的查察賄選態度，各地檢署及外勤調查處站，近來均動員大量人力，投入各地的反賄選宣導及據點布雷，包含接獲高虹安案檢舉函而被調查局本部指示立案調查的北機站，也如火如荼地進行查賄任務之中，除了已掌握的情資之外，還需清查相關被檢舉人的金流，釐清有無涉及不法，在有限的時間內，選舉前只會持續地「接收」情資，不會報請檢方發動搜索。

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