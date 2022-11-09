嘉科園區環評未過 王育敏：農工大縣都在騙 南科局：如期推動中

國民黨嘉義縣長候選人王育敏（左）抨擊「農工大縣都在騙」。（王育敏競選總部提供）

2022/11/09 12:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國科會規畫開發的嘉義科學園區7日環評審查未通過、要求決議再審，對此國民黨嘉義縣長候選人王育敏抨擊「嘉義科學園區急就章環評多項缺失未過，民進黨只會炒短線、農工大縣都在騙」；南科局則回應說，如期推動中，續將參照委員建議強化修正環説書，預計11月底送環保署進行再審。

縣長翁章梁強調，環境影響評估很少一次就過，包括水南靖與中埔公館園區也都沒有一次就過，但這並不影響到相關期程的進行，也算是在計畫進度裡面，在用水、用電相關單位都稱沒有問題情況下，最終可通過審查。

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王育敏今日與嘉義縣議會國民黨團議員李國勝、詹琬蓁、王啓澧、蔡信典及林于玲共同召開記者會質疑民進黨從中央蘇貞昌到地方翁章梁，上下聯手一起炒短線。

王育敏指出，嘉義科學園區今年4月才成立籌備辦公室，民進黨中央居然就可以誓言在今年選舉年底就要通過環評，還已經開始招商。且嘉義科學園區面積僅有88公頃，是極為少見的「小面積園區」，然而環評法中規定，園區開發面積達到100公頃者必須進入第二階段環評，顯見民進黨的科學園區規劃完全是「政治考量」，甚至想透過規避嚴謹的環境評估快速闖關。然而現在卻連第一階段環評都被指出諸多基本規畫問題而打槍，顯見民進黨急就章的潦草規劃絲毫未考慮可能對嘉義縣土地帶來的負面影響。

國家科學及技術委員會南部科學園管理局表示，環評依正常程序進行審查中，園區規劃空污採1.2倍全額抵減、提升用水回收率、使用再生水、使用再生能源、廢棄 物資源化等，均參考最近發展趨勢，另亦自主辦理健康風險評估，結果屬低風險，11月7日專案小組初審會議審查未過，續將參照委員建議強化修正環説書，預計11月底送環保署進行再審。

嘉義科學園區環評多項缺失未過，圖為預定地。（記者蔡宗勳攝）

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