王育敏轟翁章梁五星縣長靠包裝 形象梳化就花10萬

國民黨「揭開民進黨五星縣市長假面具」記者會，嘉義縣長候選人王育敏指控嘉義縣長翁章梁用縣府廣告照當競選形象照。（記者陳逸寬攝）

2022/11/07 13:30

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王育敏批五星縣長靠包裝 翁章梁：不需要到台北來攻擊嘉義

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨嘉義縣長候選人王育敏今抨擊，嘉義縣長翁章梁的「五星縣長」頭銜是靠包裝宣傳，在嘉義縣全部的公車亭以及公車車身廣告上用縣府的錢為自己造神，縣長形象梳化還花了高達10萬元，而實際嘉義縣上公共工程粗製濫造，施政成績不及格。

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王育敏今與國民黨立委鄭麗文、台北市議員王鴻薇等人在國民黨中央黨部召開記者會，批評民進黨獲「五星縣長」頭銜的地方首長只會包裝宣傳，實際上所執行公共工程粗製濫造、施政成績亦不及格。

王育敏批評，民進黨先前有前新竹市長林智堅的新竹棒球場、桃園市長鄭文燦的八德羽球場，在監工跟驗收上存在重大疏失，現在有翁章梁花了8310萬元興建中山國小校舍也有諸多缺失，所謂五星縣長根本是靠包裝出來的。

王育敏抨擊，翁章梁將縣府行銷預算拿來做自己個人廣告，在嘉義縣全部的公車亭以及公車車身廣告上用縣府的錢為自己造神；還將縣府花錢委外製作的CIS設計擅自用在自己個人的選舉影片。

王育敏更質疑，嘉義縣政府新聞行銷處的預算執行書，其中居然有1筆將近10萬元的彩妝道具費用被用於縣長形象梳化。而嘉義縣政府幫翁章梁刊登的個人廣告中的形象照片，竟與翁自己個人的競選廣告照片使用的是同一組拍攝照，不論是光影、髮絲角度與服裝都是一模一樣，要求翁公開說明是否將縣府花錢拍的形象照用於自己私人競選之用。

王鴻薇也質疑，她自己也有出來選舉，拍一組形象照含妝髮跟攝影師及修片加起來不過5萬多元，翁章梁團隊近10萬多元的預算到底是怎麼編的？花這麼多的化妝用品道具的費用是要「抹牆」嗎？

王鴻薇批評，嘉義縣政府新聞行銷處的預算書非常投機，好幾項都是9萬多元差一點就到10萬元，根本在規避10萬元以上須公開招標的採購法規定。

鄭麗文則砲轟，嘉義縣是全國數一數二的財政窮縣，翁章梁居然還花大筆預算幫自己塑造執政成績很好的假象，甚至一魚兩吃把嘉義縣政府花錢做的設計跟照片拿來用在自己個人選舉上。

國民黨「揭開民進黨五星縣市長假面具」記者會，（左起）立法委員鄭麗文、台北市議員王鴻薇、嘉義縣長候選人王育敏、張善政競選團隊發言人周羿希。（記者陳逸寬攝）

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