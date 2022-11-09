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    楊文科提教育9支箭 目標「全方位照護幸福教育」

    國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營今天發布教育9支箭政見，允諾下一個4年他要持續從軟硬體同步優化新竹縣的教育環境。（楊文科陣營提供）

    國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營今天發布教育9支箭政見，允諾下一個4年他要持續從軟硬體同步優化新竹縣的教育環境。（楊文科陣營提供）

    2022/11/09 11:10

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣長候選人楊文科今天提出教育9支箭政見，展現他重視縣內學子教育，繼第一任積極籌設新校、重劃學區、補強和重建老校，並深耕雙語教育，培植學生國際競爭力外，下一個4年，他將朝落實「全方位照護的幸福教育」的目標邁進。

    楊文科的教育9支箭：第1箭「構築優質學習環境」，進行新設學校及增建校舍，竹北文中2和文小3目前皆進入規劃設計階段；六家高中、新豐松林國小、竹東二重國中、二重國小、博愛國中等學校，都有增建校舍計畫。湖口高中預計在2025年前完成遷校作業。

    第2箭是「普及幼兒就學需求」，將持續設立優質、平價及近便性的教保服務，將逐步增設總共15班的公立幼兒園2歲專班，讓全縣1/3的公立幼兒園及非營利幼兒園設有2歲專班。

    第3箭為「豐厚特殊教育資源」。目前的縣府團隊已於2022年至2026年特殊教育白皮書，擬定五項行動方案；並將整合特殊教育資源，規劃興建「新竹縣特殊教育資源大樓」。

    第4箭是「數位科技素養學習」，要整合縣內科技領域輔導團與4所科技中心，強化科技師資，導入AI人工智慧、跨域STEAM發展學校特色課程等。第5箭為「雙語培育邁向國際」，將辦理雙語教學師資培力相關課程及認證，預計2024年前完成全縣在職教師通過初階認證比率達100%，並推動全縣13鄉鎮市國中小引進外師等。

    第6箭「運動人才在地扎根」將推動績優體育潛力人才培訓制度，建立運動教練人才留縣機制，並推動全縣競技及全民運動科學科技輔助健身計畫，以及改善各鄉鎮市之運動場館等。第7箭「閱讀深耕終身學習」將持續充實學校閱讀資源，採購中小學學生優良課外讀物圖書；2023年預計推動國中小讀報教育，補助各校優良刊物等。

    第8箭為「青年攜手新創未來」，將整合縣府與中央既有創新創業資源，推出青年創新創業資源整合平台網站，提供欲在大新竹創業青年一站式服務，另結合AI智慧園區增設新竹縣第2座青創基地等。

    第9箭則是「家庭教育與時俱進」，結合專業及需求，落實個別化家庭教育輔導方案；每年度規劃至少20場以家庭教育理念為核心，融入各項重要政策宣導議題的多元課程，讓參與活動之家長形成支持團體，建立安全穩固的初級預防系統。

    國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營今天發布教育9支箭政見，允諾下一個4年他要持續從軟硬體同步優化新竹縣的教育環境。（楊文科陣營提供）

    國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營今天發布教育9支箭政見，允諾下一個4年他要持續從軟硬體同步優化新竹縣的教育環境。（楊文科陣營提供）

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