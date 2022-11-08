與林佳龍分進合擊！廖婉如代夫掃街 甜讚「新北市民非常溫暖」

民進黨新北市長候選人林佳龍太太廖婉如（右3）今晚代替林佳龍到永和樂華夜市掃街拜票，夫妻分進合擊。（記者魏瑾筠攝）

2022/11/08 20:55

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍今天下午到中和車隊掃街，晚間則由「最暖代打」太太廖婉如當他的分身，到永和樂華夜市掃街拜票，夫妻分進合擊。談到是否覺得新北市長選戰升溫，廖婉如笑說都還滿不錯，嘴甜大讚因為新北市民非常溫暖，加上團隊的努力、林佳龍的政見獲大家認同。

防疫新制放寬為「7+N」，N天數介於0到7天，也就是確診者隔離滿7天後，快篩陰性則可提前解除自主健康管理。林佳龍已3日出關，但為遵守防疫規定，他在自主健康管理期間並未出席大型造勢場合，避免接觸不特定人群。

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為求慎重，林佳龍競選辦公室也與中央流行疫情指揮中心聯絡，被告知市場徒步拜票應避免，因此，夜市掃街派出代打，林佳龍預計10日才可與市民近距離接觸。

廖婉如今晚替林佳龍到永和樂華夜市拜票，也為18歲公民議題發聲，她說，這是世界趨勢，大家對這個議題或許原本並沒有那麼注意，但隨著公投議題開始慢慢注意到，希望可以加入世界比較新的潮流。

至於是否擔心林佳龍因為自主健康管理無法親自催票影響選情？廖婉如說，「應該是還好」，林佳龍持續在網路上發聲，她可以跑的也儘量都有幫忙，主要是很多朋友也開始思考到底國民黨新北市長侯友宜是會當選後半年開始請假選總統？還是說真的會做滿4年？這個議題有慢慢發酵。

民進黨新北市長候選人林佳龍太太廖婉如（圖左）代替林佳龍前往永和樂華夜市掃街拜票。（記者魏瑾筠攝）

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