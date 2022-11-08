網傳「計程車假廣告賄選」林佳龍競辦︰不實指控、將提告

民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文（由左至右）、賴品妤、李晏榕及李坤城，今聯合召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

2022/11/08 11:47

〔記者魏瑾筠、翁聿煌／新北報導〕近日網路流傳3段影片，內容提到計程車司機張貼民進黨新北市長候選人林佳龍的廣告貼紙可獲200至500元，引起賄選疑慮，桃園市議員詹江村也在臉書直指「林佳龍賄選抓到了」，林佳龍競選辦公室今表示將對詹提告。

日前傳出一段計程車司機收取200元至500元不等的費用，在計程車後廂張貼林佳龍的競選小廣告的影片，遭到藍營質疑林陣營是否以「假廣告代替賄選」，議員候選人葉元之說，這段影片的重點是發錢的人說「不貼也沒關係」，這個不叫賄選、什麼才叫賄選？葉元之嘲諷，林佳龍陣營號稱「最會選舉的團隊」，結果用這麼用創意的方式綁樁賄選，要求檢調單位要立即介入調查。

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林佳龍競選辦公室今天召開記者會，由發言人李晏榕針對「提告詹江村等人造謠林佳龍賄選」一事進行說明，李晏榕開宗明義直指，桃園市議員詹江村利用近日在封閉群組內轉傳的3段影片，指控林佳龍賄選是不實指控。

接著李晏榕說明，林辦於9月27日與4位計程車司機簽訂《車身廣告租賃協議書》，以2個月為期，每台計程車1500元的廣告費用，請司機代租500輛計程車的車尾空間張貼廣告，租約至11月25日止，雙方協定內容有白紙黑字為契約，內容並無不法。

李晏榕強調，林辦選舉期間的廣告需求，除了計程車業者租賃廣告，也向公車廣告業者、看板廣告商租賃廣告版位，批評詹江村的影片是不實指控、謠言，並多次重申「林佳龍沒有賄選」！

李晏榕坦言，不論拍攝背景為何，影片中出現的司機確實是林佳龍的簽約對象，對此她也感謝影片流出，後續針對簽約對象牽涉民法債務不履行的問題，將要求簽約對象說明，並不排除提前解約、交由司法解決。

「絕不姑息，會告到底！」李晏榕嚴正呼籲民眾、政治人物，即日起不要再在任何封閉、公開群組轉傳影片並說林佳龍賄選，若有相關行為涉嫌違反公職人員選舉罷免法第104條，可處5年以下有期徒刑，今天林辦也將正式對詹江村提告「等著收傳票吧」！

詹江村受訪直言，林辦並不否認計程車是受他們委任，既然他們不否認就太好，並揶揄說：「有這回事那告我幹嘛」，對於被告相當不以為然。詹江村也透露，昨天他已向桃園市調查站具名檢舉林佳龍賄選，且調查站已受理，直言「他們（林辦）慢一步」。

針對國民黨中央、國民黨新北市長侯友宜選舉辦公室指控林佳龍賄選，李彥蓉強調，林辦與計程車司機簽有廣告合約，是雙方你情我願，針對債務不履行的問題將交由法律解決，「敬告」所以國民黨人士不要再說林佳龍綁樁、林佳龍假貼廣告真賄選、不要再說林佳龍被詐騙，若繼續講一率提告，絕不寬貸。

至於侯辦控訴計程車司機被層層剝削，李晏榕對此表達遺憾，表明不了解簽約司機怎麼跟其他受委託司機談，並強調「我們也是受害者」，再次感謝有影片流出，讓狀況公告周知，針對疑似剝削情形將依照契約，訴諸法律。

新北市議員葉元之指控林佳龍陣營以「假廣告代替賄選」。（記者翁聿煌攝）

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