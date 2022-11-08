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    首頁　>　政治

    林佳龍競辦籲侯友宜別再為難警察 不樂見警察成為競選工具

    民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文（由左至右）、賴品妤、李晏榕及李坤城，今聯合召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文（由左至右）、賴品妤、李晏榕及李坤城，今聯合召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

    2022/11/08 14:01

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今針對「侯友宜，別把基層員警當競選工具」一事召開記者會，林辦發言人李坤城今強調，不樂意看到警察成為競選工具，呼籲國民黨新北市長侯友宜不要再為難警察。新北市政府警察局對此強調，該局對於任何事件均會秉持行政中立的立場，維持警察行政中立立場。

    主持記者會的李坤城今劈頭就先問「今天有沒有警察到場」？見現場無人回應，李坤城接著表示，昨天他與另位發言人何博文開記者會，有辛苦的警察到場說要維安，調侃稱今天有4位發言人開記者會，卻沒有警察到場。

    接著話鋒一轉，他直言，發言人不是市長候選人，警察不用來維安，並針對昨天在場員警說是維安，後來又說是針對申請路權有疑義要進行說明感到不解。

    李坤城表示，針對路權申請有疑義，警方並非准駁機關也與警察無關，他質疑，倘若警方真的要協助，為什麼記者會開到一半就跑掉？呼籲侯友宜講清楚派警察的用意是什麼？

    李坤城並以英國作家喬治・歐威爾在1949年出版的小說《1984》中的經典名言「老大哥正在看著你（Big Brother is watching you）」比喻侯友宜，他表明，或許侯友宜不像中共總書記習近平用健康碼控制每個人的行蹤，但他也不樂意看到警察成為所有人、侯友宜團隊的競選工具，不樂意見到勤務繁重的警察成為競選工具，呼籲侯友宜不要為難警察。

    新北市警局對此回應，昨日該局承辦人前往會場一事，是因市長候選人林佳龍辦公室欲申請選前之夜活動，為提前了解相關情況，預先規劃勤務部署，完善整體活動維安工作，才派員參與市長候選人林佳龍公開記者會。

    新北市警局再次重申，該局對於任何事件均會秉持行政中立的立場，以候選人安全為首重，並不介入任何選舉議題，且不偏袒任何政黨，維持警察行政中立立場。

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