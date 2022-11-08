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    為「選前之夜」場地 林佳龍、侯友宜陣營互槓

    板橋第一運動場前廣場（左）選前炙手可熱，林辦退而求其次，想爭取區運路（大看板前）舉辦。（記者翁聿煌攝）

    板橋第一運動場前廣場（左）選前炙手可熱，林辦退而求其次，想爭取區運路（大看板前）舉辦。（記者翁聿煌攝）

    2022/11/08 13:18

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選戰倒數，藍綠持續針對「選前之夜」場地互槓，民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文今再次呼籲，尋求連任的國民黨新北市長侯友宜應說明，究竟是誰申請到板橋第一運動場前廣場？為什麼有辦法5月就搶到？如果真的是侯友宜要辦「選前之夜」，要求把區運路路權讓給林佳龍選辦。

    位於漢生東路、海山高中對面的板橋第一運動場前廣場地勢寬闊、交通便利，一向是候選人最想搶到的「選前之夜」造勢活動場地，侯選辦早在半年前就已租該地點，林選辦晚了一步，退而求其次想要租第一運動場北側的區運路辦造勢活動。

    侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，今年選舉投票日老早就已經公布，「但似乎全台灣都知道，就只有林佳龍跟民進黨新北市黨部完全不知道」，才會比別人晚借場地，又以各種無理取鬧的理由上演鬧脾氣、抹黑戲碼，看在民眾眼裡，不禁懷疑林佳龍陣營難道選舉選到「集體巨嬰化？」

    吳亮賢表示，侯友宜「選前之夜」活動場地，侯團隊依照規定、時間申請板橋第一運動場，但由於活動超過萬人踴躍參加，因此區運路為該活動的疏散計畫區域，「這條路不是為了選舉，而是為了民眾的安全」，不過林陣營卻刻意忽略，甚至還執意選在這裡舉辦造勢，「難道林佳龍想製造衝突？為了你林佳龍的個人選舉，到底要為難多少人？」

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